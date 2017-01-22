В Астане завершилась трехсторонняя встреча по Сирии

В столице Казахстана завершилась встреча делегаций России, Ирана и Турции, на которой обсуждались предстоящие межсирийские переговоры.

Консультации проходили за закрытыми дверями и продолжались свыше пяти с половиной часов, передает «Интерфакс».

Заместитель министра иностранных дел Ирана Джабери Ансари заявил, что «очень оптимистично настроен по итогам консультацией». При этом он добавил, что пока остается неясным, будут ли переговоры между Дамаском и сирийской оппозицией прямыми или же опосредованными.

Советник-посланник России в Казахстане Александр Мусиенко, в свою очередь, отметил, что встреча проходила «тяжело, вязко», сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что стороны работали над согласование документа, который закрепляет режим перемирия в САР. Он будет представлен сторонам межсирийских переговоров, запланированных на 23-24 января.

