В Раде предложили ввести ответственность за «официальное многоязычие»

Верховная Рада Украины рассмотрит законопроект, который предполагает обязательное употребление украинского языка во всех сферах государственной и общественной жизни, а также предусматривает уголовную ответственность за попытки «внедрения официального многоязычия». Соответствующий документ опубликован на сайте парламента.

Как следует из пояснительной записки к законопроекту, инициатива предусматривает замену закона «Об основах государственной языковой политики» на другой законодательный акт, который сделает украинский язык обязательным для использования во всех органах государственной власти и местного самоуправления, сообщает РБК.

33 депутата разных фракций, которые выступили авторами проекта, предложили сделать украинский обязательным в образовательных учреждениях всех ступеней, разрешив при этом использовать языки нацменьшинств в детских садиках и школах. Преподавание в университетах должно, по мнению авторов законопроекта, вестись на официальном государственном языке, однако также разрешается использовать один из официальных языков Евросоюза.

Также инициатива затрагивает и сферу культуры: все мероприятия должны будут проводиться исключительно на украинском языке, как и съемка фильмов и деятельность СМИ.

​Наказание за нарушение одного из положений законопроекта предусматривает штраф в размере от $130 до $260 для граждан, до $200 для официальных органов и бюджетных организаций и максимальный штраф — от $260 — для СМИ. За попытки внедрения официального статуса многоязычия может грозить уголовная ответственность, суть наказания при этом приравнивается к попытке свержения государственного строя.