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В Раде предложили ввести ответственность за «официальное многоязычие»

11:45 22.01.2017
Фото с сайта rada.gov.ua
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Верховная Рада Украины рассмотрит законопроект, который предполагает обязательное употребление украинского языка во всех сферах государственной и общественной жизни, а также предусматривает уголовную ответственность за попытки «внедрения официального многоязычия». Соответствующий документ опубликован на сайте парламента.

Как следует из пояснительной записки к законопроекту, инициатива предусматривает замену закона «Об основах государственной языковой политики» на другой законодательный акт, который сделает украинский язык обязательным для использования во всех органах государственной власти и местного самоуправления, сообщает РБК.

33 депутата разных фракций, которые выступили авторами проекта, предложили сделать украинский обязательным в образовательных учреждениях всех ступеней, разрешив при этом использовать языки нацменьшинств в детских садиках и школах. Преподавание в университетах должно, по мнению авторов законопроекта, вестись на официальном государственном языке, однако также разрешается использовать один из официальных языков Евросоюза.

Также инициатива затрагивает и сферу культуры: все мероприятия должны будут проводиться исключительно на украинском языке, как и съемка фильмов и деятельность СМИ.

​Наказание за нарушение одного из положений законопроекта предусматривает штраф в размере от $130 до $260 для граждан, до $200 для официальных органов и бюджетных организаций и максимальный штраф — от $260 — для СМИ. За попытки внедрения официального статуса многоязычия может грозить уголовная ответственность, суть наказания при этом приравнивается к попытке свержения государственного строя.

Темы: Украина, Внутриполитическая ситуация на Украине, Ситуация на Украине, Верховная Рада Украины
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Комментарии читателей
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22.01.2017, 21:13
Гость: А. В.

Русский же язык, в отличие от английского в Индии, на Украине -- свой.
Один из своих (наряду с полтавско-черкасским, галицко-надднестрянским, гуцульским, лемковским, бойковским, волыняцким, буковинским и тремя полесскими) языков.
Не говоря уже о ещё менее родственных ужанском, боржавском, южно-верховинском и мараморошском!
22.01.2017, 21:00
Гость: житель фашингтонской колонии

Галицайские оккупанты-бандерлоги и поддержавшие их русскоязычные майдауны совсем офонарели?
Ну что же, тем ближе крах ненавистного Укрейха!
22.01.2017, 20:47
Гость: Ха!

Браво!
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