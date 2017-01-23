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Мать Ярошенко попросит Трампа освободить ее сына

19:33 23.01.2017
Константин Ярошенко. Стоп-кадр с видео в YouTube
Константин Ярошенко. Стоп-кадр с видео в YouTube
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Мать российского пилота Константина Ярошенко хочет попросить нового президента США Дональда Трампа об освобождении ее сына из американской тюрьмы. Она рассказала ТАСС, что уже готовит соответствующее обращение.

Любовь Ярошенко отметила, что текст ее письма к Трампу будет согласован с российским МИД, который принимает активное участие в возвращении ее сына на родину. Она также подчеркнула, что не намерена использовать в послании слово «помилование», поскольку об этом просят для виновных.

Мать Ярошенко выразила надежду на то, что Трамп, в отличие от своего предшественника Барака Обамы, отнесется к ее сыну более человечно.

Российский летчик находится в американской тюрьме Форт-Дикс с 2011 года. ОН был арестован в Либерии и переправлен в США, где ему предъявили обвинение в преступных намерениях по транспортировке крупной партии наркотиков. В итоге суд приговорил Ярошенко к 20 годам лишения свободы. Сам он свою вину отрицает и считает дело сфабрикованным.
 

Темы: Россия, США, Расследование преступлений в мире, Отношения России и США
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Комментарии читателей
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23.01.2017, 20:25
Гость: Плакаль!

ЧТО ЗА ЧУШЬ? Во-первых, в США ПАРЛАМЕНТАРИЗМ! Призедент НЕ РЕШАЕТ НИЧИГЕО! СЕНАТ И КОНГРЕСС РЕШАЮТ! А во-вторых, с приходом КЛОУНА ТРАМПА РУКОВОДИТЬ СТРАНОЙ БУДЕТ ГОЛДМАН ЗАХС!
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