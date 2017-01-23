Рада снова замахнулась на русский язык

О создании украинского народа и поражении в правах русских Украины

Три года назад, сразу же после февральского государственного переворота, украинский парламент первым делом отменил закон «Об основах государственной языковой политики», который гарантировал использование «региональных языков» – тех, которые считают родными более 10% населения, проживающего на той или иной территории. Это решение не было спонтанным, как казалось в те дни. Преждевременным – да, но не случайным.

Поражение в правах русского населения Украины, проживающего на своих исторических территориях, является давней задумкой архитекторов украинского государства, желающих видеть его во всех смыслах оторванным от материнской державы – России. Цель эта была поставлена более ста лет назад, средства её достижения известны – переписи населения и тотальная украинизация.

Первая успешная попытка создать украинский народ состоялась в 1926 году, когда всякого малоруса было приказано записывать украинцем (туда же подтянули галичан, русинов и угрорусов), соответственно, и все малороссийские наречия записали «украинским языком».

Это был хитрый европейский план – оторвать кусок бывшей Российской империи в виде украинского государства, сплошь населённого украинцами, с тем, чтобы лишить Россию выхода к Балканам и Чёрному морю. Считалось, что большевики пришли ненадолго, а после их краха Украина вместе с обретёнными украинцами будет вести самостоятельную антирусскую политику по указке её европейских наставников. 17 декабря 1926 года можно с полным правом считать датой рождения украинского народа численностью 31 миллион душ, проживающего как на территории УССР (23,2 миллиона), так и на территории РСФСР (7,8 миллиона) – после падения СССР противники России рассчитывали в случае чего отхватить кусок побольше.

Идеологию украинизации сочинил товарищ Грушевский, ему, по его же признанию, помогали около 50 тысяч галичан, переехавших в УССР с семьями. В итоге к 30 годам прошлого столетия даже в русском Донбассе 78,6 школы были украинскими, а ещё 9,8 процента – смешанными. Мало того, большевики искусственно раздробили Область Войска Донского (сейчас эта территория поразительным образом почти совпадает с границами ДНР и ЛНР) и передали Украинской ССР ряд казачьих станиц.

Завершить задуманное не удалось – СССР вопреки прогнозам удержался, Сталин приостановил украинизацию, русский язык вернулся во все сферы жизни, но обезвреживать заложенную переписью 1926 года под русский народ мину не стали. Союз казался вечным…

Теперь на наших глазах происходит в точности то же самое, что и 90 лет назад. Единственная проведённая на независимой уже Украине перепись 2001 года решила две задачи:

– искусственно занизила количество проживающих на Украине русских и соответственно завысила количества украинцев;

– фальсифицировала данные о языковых предпочтениях граждан с целью вытеснения русского языка.

В итоге несколько миллионов русских жителей Украины просто исчезли, и это исчезновение не объясняется ни отъездом в Российскую Федерацию, ни «сменой идентификации», как пыталась тогда рассказывать украинская власть. Перепись показала уменьшение количества русских граждан Украины на 26,6%, один только Крым «потерял» 400 тысяч русских людей!

То же самое произошло и с русским языком, который, если верить переписи 2001 года, считали родным 29,6% населения Украины. А в 2013 году Киевский международный институт социологии провёл своё исследование, показавшее, что процент этот гораздо выше – около 40. Нетрудно догадаться, что на момент проведения переписи он был ещё выше, это же доказывает исследование института Гэллапа, проведённое в 2008 году: для 83% (!) опрошенных на Украине русский язык определялся как родной. Тем не менее, как и в 20-х годах ХХ века, его на Украине стали всеми силами вытеснять из образования и других сфер жизни под лозунгом: «Никто же не мешает разговаривать на русском!»

Предполагалось быстро спустить русский язык на уровень кухонь, но русское население сопротивлялось этому и, в отличие от ранних советских времён, население это было грамотным, что не позволило украинизаторам насадить украинский язык по программе «ликбеза». Если бы не органическая трусость Партии регионов, разыгрывавшей перед каждыми выборами карту языкового вопроса и заигрывавшей одновременно с националистами и с западными «друзьями Украины», украинское государство получило бы все шансы уцелеть, сохранив свой русский народ.

Достаточно было провести новую перепись населения, отыскать «потерянных» русских граждан и на этом основании, опираясь на безусловную поддержку народа, закрепить за русским языком статус второго государственного языка.

Однако единственное, чего удалось добиться, – это принятия в 2012 году закона о языках, позволявшего русским гражданам Украины у себя дома во всех сферах жизни использовать русский язык. В существующих на Украине к этому времени условиях, закон о региональных языках стал огромной победой, дающей надежду в течение короткого времени сбросить узы украинизации и вернуть русским людям русский язык.

Именно поэтому сразу после государственного переворота путчисты в украинском парламенте инициировали отмену закона «Об основах государственной языковой политики», что спровоцировало масштабные протесты на юго-востоке страны и, как следствие, - утрату русского Крыма и части Донбасса. Хотя исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов отмену закона не подписал (с пояснением – «до принятия нового закона о языках»), обратить ситуацию вспять было уже невозможно.

В юго-восточных областях Украины люди понимали, что наступление на права русских будет продолжено, как только у новоиспечённой власти появится такая возможность. Все хорошо запомнили рецепт усмирения волнений в Крыму, предложенный 28 февраля 2014 года ближайшим соратником олигарха Игоря Коломойского нынешним мэром Днепра (Днепропетровска) Борисом Филатовым: «Давать мразям обещания и гарантии, а вешать их потом».

В три последующих за переворотом года Украина вместе с Крымом и Донбассом лишилась нескольких миллионов своих бывших русских граждан, не согласившихся на участь быть повешенными «потом» (в физическом или в моральном смысле – неважно). Однако на этом наступление на русское население не закончено.

С одной стороны, пошла мода на требования разношёрстных «активистов», чтобы частный бизнес, будь то магазин, кафе, парикмахерская или автосалон, обслуживал клиентов исключительно на государственном украинском языке. С другой стороны, в парламент внесён законопроект № 5670 «О языке», его авторы настаивают на обязательном использовании украинского языка во всех сферах жизни. Соответственно, они требуют отменить закон «Об основах государственной языковой политики», который и так находится в подвешенном состоянии, будучи уже отменённым парламентом, но не прошедшим отмену у президента (а значит, пока действующим).

Новый законопроект «О языках» – это:

– обязательное использование украинского языка во всех органах государственной власти и местного самоуправления (даже там, где преимущественно проживает русское население);

– обязательное преподавание в вузах на украинском языке (ряд предметов может преподаваться на официальных языках Европейского союза);

– в школах и детских садиках родной язык может использоваться в обучении только вместе с государственным, однако выпускной тест должен быть сдан только на украинском языке;

– обязательное использование украинского языка во всех СМИ; газеты и журналы обяжут печататься на украинском или на языках ЕС; телерадиокомпании – обеспечивать синхронный перевод, если кто-то в студии говорит на другом языке (читай: на русском), и полный дубляж передач на русском языке; электронные СМИ заставят иметь украинскую версию, которая загружается пользователю по умолчанию, даже если он этого не желает;

– украинский язык станет обязательным для кинематографа, театра (если спектакль на русском, должен быть синхронный перевод), любых культурно-массовых мероприятий;

– книги разрешат издавать на русском языке только в том случае, если параллельно будет издана копия на украинском, причём тираж на русском языке не может превышать тиража на украинском;

– программное обеспечение (ПО) украинизируют, но разрешат пользоваться ПО на языках ЕС; в учебных заведениях на компьютеры будет установлено ПО только на украинском;

– украинский язык станет обязательным в сфере обслуживания;

– имена и фамилии могут быть записаны только на украинском и не переводятся на другие языки, в лучшем случае можно потребовать транскрипцию;

– всех врачей и педагогов, работающих в государственных и коммунальных учреждениях, обяжут свободно владеть украинским языком;

– науку также переводят на украинский язык, местами учёным депутаты разрешат послабления в виде использования при защите диссертаций одного из официальных языков ЕС;

– публичные мероприятия заставят синхронно переводить на украинский, даже если все собравшиеся на нём не говорят;

– никому не гарантируется получать информацию о товарах и услугах на родном языке – только на государственном (это значит, например, что лекарства снова не будут сопровождаться инструкциями на русском языке).

Самое же главное в законопроекте: украинский язык навязывается как язык межэтнического общения, то есть понимать друг друга граждане Украины, в том числе русские, обязаны будут исключительно на украинском языке.

За нарушение закона «О языках» 33 автора законопроекта предлагают штрафы и тюрьмы. Размер штрафа – от $123 до $310 для каждой категории нарушителей. Попытки же «внедрить официальное многоязычие» законопроект приравнивает к действиям, направленным на насильственное изменение либо свержение конституционного строя или на захват государственной власти, а «публичное неуважение» к украинскому языку – к надругательству над государственной символикой Украины, в этих случаях людям и руководителям организаций грозят уже тюремные сроки.

Законопроект «О языках» учреждает новый государственный орган – Национальную комиссию по стандартам государственного языка. Однако и этого недостаточно: вводится должность уполномоченного по защите государственного языка (дабы не дать возможности русскому населению использовать родной язык за порогом кухни). Кроме того, на Украине появится «языковая полиция» – служба инспекторов в подчинении у языкового уполномоченного.

Работы будет, судя по всему, невпроворот, поскольку законопроект нацелен и на российский Крым.

Кто же они, 33 автора законопроекта, призванного покончить с русским языком на Украине? Подавляющее их большинство представляют Галичину и Волынь (14), а также Киев (14), по одному депутату от Харькова, Сум, Винницы, Запорожья и Закарпатья. Если говорить о партийной принадлежности, пальма первенства – у львовской партии «Самопомощь», но авторство представлено также «Народным фронтом», «Блоком Петра Порошенко», «Батькивщиной», группой «Воля народа». В числе авторов закона о тотальной украинизации – заместитель главы парламента и руководитель парламентского комитета по иностранным делам.

Всё это свидетельствует об одном: украинский парламент на этот раз очень серьёзно подготовился к окончательной отмене гарантий использования русского языка с целью его полного искоренения и повсеместного насаждения украинской мовы – даже там, где население никогда не считало и не считает её родной.

Это и есть «вешать их потом».