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Савченко назвала украинские власти врагом народа номер два

20:55 23.01.2017
Фото с сайта ВО "Батьківщина"
Фото с сайта ВО "Батьківщина"
Сюжет: Противостояние на Украине 2013-2016

Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко считает власти страны врагом народа номер два. Об этом она заявила в интервью изданию «Фраза».

Савченко рассказала о своей встрече с лидерами ДНР и ЛНР Александром Захарченко и Игорем Плотницким. При этом отметила, что в их лице видела всех людей, которые сегодня на территориях, неподконтрольных Киеву. По мнению Савченко, люди устали от войны.

«Наверное, мне нужно меньше лирики, и нужно пояснять все это людям более политическим языком, но мне очень хочется донести людям какую-то истину через эмоцию, чтобы они начали чувствовать сердцем, думать головой, а не просто… слушали пропаганду нашей власти, которая, в принципе, является нашим врагом номер два», - цитирует издание депутата.

Киевскую власть она охарактеризовала как подлую и беспринципную. При этом добавила, что на протяжении 25 лет Украиной правят те, кто не любят правду и людей, ее говорящих.

Врагом номер один Савченко считает Россию и ее президента Владимира Путина.

Ранее Савченко опубликовала списки украинских военнослужащих, находящихся в плену у ополченцев, что вызвало критику со стороны властей. Кроме того, в украинском парламенте потребовали возбудить против нее дело за высказывания по мирному урегулированию конфликта на Донбассе.
 

Темы: Украина, Внутриполитическая ситуация на Украине, Верховная Рада Украины, Противостояние на Украине 2013-2016
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Комментарии читателей
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24.01.2017, 00:46
охотник за бакланами

ТРОЯНСКАЯ КОБЫЛИЦА
24.01.2017, 00:43
охотник за бакланами

А что про первого врага так мало возмущений?
23.01.2017, 21:40
Skeptik

В РФ зеркальная картина
Все комментарии (5)
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