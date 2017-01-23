Савченко назвала украинские власти врагом народа номер два

Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко считает власти страны врагом народа номер два. Об этом она заявила в интервью изданию «Фраза».

Савченко рассказала о своей встрече с лидерами ДНР и ЛНР Александром Захарченко и Игорем Плотницким. При этом отметила, что в их лице видела всех людей, которые сегодня на территориях, неподконтрольных Киеву. По мнению Савченко, люди устали от войны.

«Наверное, мне нужно меньше лирики, и нужно пояснять все это людям более политическим языком, но мне очень хочется донести людям какую-то истину через эмоцию, чтобы они начали чувствовать сердцем, думать головой, а не просто… слушали пропаганду нашей власти, которая, в принципе, является нашим врагом номер два», - цитирует издание депутата.

Киевскую власть она охарактеризовала как подлую и беспринципную. При этом добавила, что на протяжении 25 лет Украиной правят те, кто не любят правду и людей, ее говорящих.

Врагом номер один Савченко считает Россию и ее президента Владимира Путина.

Ранее Савченко опубликовала списки украинских военнослужащих, находящихся в плену у ополченцев, что вызвало критику со стороны властей. Кроме того, в украинском парламенте потребовали возбудить против нее дело за высказывания по мирному урегулированию конфликта на Донбассе.

