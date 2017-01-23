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Глава делегации РФ оценил первый день межсирийских переговоров

22:29 23.01.2017
Флаг Сирии. Изображение с сайта mega-flags.com
Флаг Сирии. Изображение с сайта mega-flags.com
Сюжет: Сирийский кризис

В Астане завершился первый день межсирийских переговоров. Глава российской делегации и спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев оценил его положительно, передает «Интерфакс».

Он назвал символичным и знаменательным тот факт, что удалось достичь присутствия на мероприятии не только стран-гарантов, представителя ООН и посла США, но и делегаций правительства САР и оппозиции. По мнению Лаврентьева, это позволяет надеяться на выход переговорного процесса на новый уровень.

Глава российской делегации отметил высокий накал страстей в первый день переговоров. Однако стороны продемонстрировали разумный подход и постарались избежать срыа диалога, сообщает РИА Новости.

Лаврентьев добавил, что уровень недоверия оппозиции к сирийским властям сошел на нет, однако согласовать вопросы режима прекращения огня, размежевания с террористическими организациями и совместную борьбу сторон с ними согласовать пока не удалось.

Переговоры продолжатся 24 января. Диалог между Дамаском и оппозицией ведется при посредничестве спецпосланника генсека ООН по САР Стаффана де Мистуры.
 

Темы: Россия, Казахстан, Визиты и важные переговоры зарубежных политиков, Организация объединенных наций (ООН), Сирийский кризис
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