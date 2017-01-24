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Меркель допустила наступление новой исторической эпохи

08:46 24.01.2017
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Открытость, а не популизм, поляризация и изоляция были решением мировых проблем, вызванных глобализацией и популярностью цифровых технологий. Однако сейчас все может измениться, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая в Вюрцбурге.

«Я думаю, что сейчас, спустя четверть века после объединения Германии, после окончания холодной войны, новую историческую эпоху, возможно, сменит другая», — сказала она (цитата по Reuters).

Меркель заявила, что, хотя некоторые лидеры мечтают о «возвращении к маленькому миру», правильно будет не держаться изолированно друг от друга, а создавать условия для открытого взаимодействия.

«Мы ничего не добьемся, решая проблемы путем поляризации и популизма. Мы должны показать, что привержены основным принципам нашей нации», — добавила канцлер ФРГ.

Накануне глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что с избранием Дональда Трампа на пост президента США «старый мир ХХ столетия окончательно завершен». По его мнению, теперь нужно готовиться к наступлению сложных времен, «к некоторой непредвиденности и неуверенности».

«Мы будем искать диалога и донесем наше отношение, наши ценности и интересы до новой администрации. Мы хотим очень четко донести наши идеи и наши ожидания по укреплению партнерства между Европой и США», — сказал Штайнмайер.

Трамп во время своей предвыборной кампании неоднократно критиковал европейскую политику. За несколько дней до инаугурации он заявил, что Меркель допустила «катастрофическую ошибку», пустив нелегальных мигрантов в Германию, однако при этом подчеркнул, что она «великий лидер».

Вскоре после вступления Трампа в должность Меркель заявила, что Берлин будет искать компромисс с новой американской администрацией. Она выразила уверенность, что стороны будут сотрудничать по вопросам международной экономики и международной торговли.

В своей речи на инаугурации Трамп заявил о необходимости ввести новую стратегию для США. «Мы обогатили другие страны, однако богатство, сила и уверенность нашей страны рассыпались и исчезли за горизонтом. <...> С этого самого дня будет новая стратегия. С этого дня Америка будет прежде всего», — заявил он.

Темы: Ангела Меркель, Германия
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Комментарии читателей
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24.01.2017, 13:08
gvozd

трындит как бронштейн(троцкий).
маленький мир вообще ни причем разумеется.
олигархия ес тупо игнорирует волю граждан ес.
в ес дефицит демократии и красноперые находящиеся и власти просто игнорируют людей - строют очередное "светлое будущее", "нового европейца" ну т.д. по хорошо нам всем знакомому списку.
24.01.2017, 12:24
Бтр

Старая дура опять что-то несет .
24.01.2017, 11:42
русский

Меркель допустила наступление новой исторической эпохи

///////

Меркель в очередной раз показала себя мудрым и дальновидным политиком...

А если серьёзно, то если уже даже Меркель не может больше притворяться, что ничего не видит и не слышит - значит процесс уже прошел точку невозврата.
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