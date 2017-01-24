МИД Польши рассекретил документ о переходе к «пророссийской политике»

Министерство иностранных дел Польши рассекретило документ девятилетней давности, который стал «началом возврата» страны к пророссийской политике, передает РИА Новости.

По данным агентства, которое утверждает, что получило доступ к документу «Тезисы о политике республики Польша по отношению к России и Украине», он был составлен 4 марта 2008 года и подписан главой департамента восточной политики МИД Ярославом Браткевичем. Утверждается, что с документом были ознакомлены всего четыре человека, в том числе тогдашний глава МИД Радослав Сикорский, одобривший тезисы, а рассекречена бумага была в 2015 году.

В рассекреченном документе, по информации PAP, в частности, говорится о «возможности расширения России в политическом и экономическом смыслах, не говоря уже о военной сфере — российские военные весьма ограничены, они сталкиваются с серьезными препятствиями в таких странах СНГ, как Украина или Грузия», приводит агентство текст официальной бумаги.

«Этот документ был началом отхода от проукраинский политики в пользу политики пророссийской. Авторы не имели иллюзий насчет успеха, но решили, что пророссийскость будет определенного рода инструментом, трюком по отношению к Западу, таким образом хотели улучшить репутацию на Западе», — цитирует агентство нынешнего главу МИД Витольда Ващиковского, который во время составления записки был заместителем министра и не имел к документу доступа.