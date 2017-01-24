]]> ]]>
Главная В мире Новости

МИД Польши рассекретил документ о переходе к «пророссийской политике»

12:24 24.01.2017
Фото с сайта vitrenko.org
Фото с сайта vitrenko.org
Материалы по теме:

Министерство иностранных дел Польши рассекретило документ девятилетней давности, который стал «началом возврата» страны к пророссийской политике, передает РИА Новости.

По данным агентства, которое утверждает, что получило доступ к документу «Тезисы о политике республики Польша по отношению к России и Украине», он был составлен 4 марта 2008 года и подписан главой департамента восточной политики МИД Ярославом Браткевичем. Утверждается, что с документом были ознакомлены всего четыре человека, в том числе тогдашний глава МИД Радослав Сикорский, одобривший тезисы, а рассекречена бумага была в 2015 году.

В рассекреченном документе, по информации PAP, в частности, говорится о «возможности расширения России в политическом и экономическом смыслах, не говоря уже о военной сфере — российские военные весьма ограничены, они сталкиваются с серьезными препятствиями в таких странах СНГ, как Украина или Грузия», приводит агентство текст официальной бумаги.

«Этот документ был началом отхода от проукраинский политики в пользу политики пророссийской. Авторы не имели иллюзий насчет успеха, но решили, что пророссийскость будет определенного рода инструментом, трюком по отношению к Западу, таким образом хотели улучшить репутацию на Западе», — цитирует агентство нынешнего главу МИД Витольда Ващиковского, который во время составления записки был заместителем министра и не имел к документу доступа.

Темы: Польша, Отношения России и стран Восточной Европы
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
24.01.2017, 19:53
Гость: Андрею

Насчет Варшавы вы, батенька, погорячились)))
24.01.2017, 17:37
Гость: Александр1

Единственным надежным другом России является АРМИЯ И ФЛОТ!!!
24.01.2017, 17:28
Гость: орк

Ляхи, они и в Африке ляхи. Тут коллега пишет о том как хорошо живут поляки. Но видимо не в курсе о тех огромных вложениях США в польскую экономику ради того чтобы население Польши почувствовало разницу. (Кстати эти деньги перестали получать греки, которым в результате пришёл кирдык). Разговор о пророссийской политике возник на фоне высказываний Трампа о том что хватит кормить бездельников. Пшеки подыскивают новую дойною корову.
Все комментарии (15)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.