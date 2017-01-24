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Порошенко отказался общаться с представителями российских СМИ

20:59 24.01.2017
Фото с сайта президента Украины
Фото с сайта президента Украины
Сюжет: Противостояние на Украине 2013-2016

Президент Украины Петр Порошенко во время своего визита в Хельсинки отказался отвечать на вопросы российских журналистов из-за ситуации на Донбассе

По сведениям агентства «Интерфакс-Украина» представители одного из российских телеканалов попросили Порошенко об интервью в ходе посещения им финского парламента. Однако он в ответ потребовал «перестать убивать украинцев» и «освободить территорию».

Наряду с этим Порошенко заявил, что не станет давать интервью российским СМИ до тех пор, пока продолжается «оккупация украинских территорий».

Киевские власти продолжают обвинять Москву в причастности к конфликту на Донбассе и поддержке ополченцев. Российская сторона каждый раз отвергает эти обвинения, подчеркивая их бездоказательность.
 

Темы: Украина, СМИ в России, Петр Порошенко, Противостояние на Украине 2013-2016
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Комментарии читателей
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24.01.2017, 22:18
Гость: Кокто

А зачем Президенту Украины Порошенко менять свои привычки ? Все равно наши журналисты вырвут текст из контекста и найдут повод как-нибудь интерпретировать слова Порошенко, издеваться над каждым сказанным и даже несказанным словом. Правильно Порошенко и делает.
24.01.2017, 22:10
Гость: Илья

А фабрика-то у него на территории "оккупанта".
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