Порошенко отказался общаться с представителями российских СМИ

Президент Украины Петр Порошенко во время своего визита в Хельсинки отказался отвечать на вопросы российских журналистов из-за ситуации на Донбассе

По сведениям агентства «Интерфакс-Украина» представители одного из российских телеканалов попросили Порошенко об интервью в ходе посещения им финского парламента. Однако он в ответ потребовал «перестать убивать украинцев» и «освободить территорию».

Наряду с этим Порошенко заявил, что не станет давать интервью российским СМИ до тех пор, пока продолжается «оккупация украинских территорий».

Киевские власти продолжают обвинять Москву в причастности к конфликту на Донбассе и поддержке ополченцев. Российская сторона каждый раз отвергает эти обвинения, подчеркивая их бездоказательность.

