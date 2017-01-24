Китай разместил межконтинентальные ракеты около границы с Россией

Китай разместил межконтинентальные баллистические ракеты Dongfeng-41 (DF-41) в граничащей с Россией северо-восточной провинции Хэйлунцзян. Об этом во вторник, 24 января,передает РИА Новости с сылкой на гонконгскую газету "Пинго жибао".

Издание ссылается на снимки, сделанные «некоторыми гонконгскими и тайваньскими СМИ». Согласно данным газеты, военные аналитики считают, что это вторая стратегическая ракетная бригада DF-41, которая будет размещена на северо-востоке Китая.

Как отмечает Global Times, размещение ракеты засекречено. Эксперты полагают, что Китай завершил исследование и производство DF-41. Однако подтвержденной информации о наличии у Китая DF-41 нет.

В декабре Пекин провел запуск "Дунфэн-41" с железнодорожной мобильной установки в западной части страны. Испытания прошли примерно в то же время, когда министр обороны США Эштон Картер посетил американский авианосец John C. Stennis, находившийся в Южно-Китайском море.