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Китай разместил межконтинентальные ракеты около границы с Россией

11:22 24.01.2017
Фото: Twitter / @PLA_Photo_bot
Фото: Twitter / @PLA_Photo_bot
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Китай разместил межконтинентальные баллистические ракеты Dongfeng-41 (DF-41) в граничащей с Россией северо-восточной провинции Хэйлунцзян. Об этом во вторник, 24 января,передает РИА Новости с сылкой на гонконгскую газету "Пинго жибао".

Издание ссылается на снимки, сделанные «некоторыми гонконгскими и тайваньскими СМИ». Согласно данным газеты, военные аналитики считают, что это вторая стратегическая ракетная бригада DF-41, которая будет размещена на северо-востоке Китая.

Как отмечает Global Times, размещение ракеты засекречено. Эксперты полагают, что Китай завершил исследование и производство DF-41. Однако подтвержденной информации о наличии у Китая DF-41 нет.

В декабре Пекин провел запуск "Дунфэн-41" с железнодорожной мобильной установки в западной части страны. Испытания прошли примерно в то же время, когда министр обороны США Эштон Картер посетил американский авианосец John C. Stennis, находившийся в Южно-Китайском море.

Темы: Китай, Отношения России и Китая, Ракеты
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Комментарии читателей
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24.01.2017, 20:32
Гость: Вообще, ежели знать реалии,

то Порт-Артур сдали не китайцам. И клали за него жизни в войне с японцами.
И кто тебе сказал что воды нейтральные? Их такими объявили мерканы? А китайцы иного мнения. И "искусственные острова" создаются на основе реальных. Саудиты тоже такие насыпают. Кого волнует? И +- 20-30 км к США - это смешно.
24.01.2017, 20:29
Гость: Восхитительная

глупость!
24.01.2017, 20:29
Гость: Совершенно верно!

Никто под боком у противника размещать не станет. Это признак доверия. Или шаг по укрытию элементов триады под "зонтиком" России. Ибо удар в районе границы ядерным оружием - дело ох и рисковое.
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