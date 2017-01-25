Своим подарком Палестине Обама нанес Америке только вред

Барак Обама в последние часы своего правления перевел 221 миллион долларов Палестинской автономии

Желая «поставить подножку» своему преемнику, он в реальности нанес серьезнейший ущерб стране. Оказывается, десятилетия последовательной стратегической политики глобальной сверхдержавы могут быть «пущены под откос» волюнтаристскими решениями одного или нескольких человек.

Уже после официального вступления в должность Дональда Трампа стало известно еще об одной – и тоже не факт, что последней – «свинье», которую предыдущий президент США подложил своему преемнику.

Агентство Associated Press сообщило, что буквально в последние часы своего правления администрация президента-демократа Барака Обамы перевела Палестинской автономии 221 миллион долларов.

Красок произошедшему добавляет, что данное решение требует одобрения Конгресса, а республиканское большинство выступило категорически против выделения денег для палестинцев. В результате, чтобы реализовать замысел и соблюсти формальности, администрация Обамы направила конгрессменам письменное уведомление о таком решении в минувшую пятницу, за несколько часов до конца своей работы. Это было 20 января, в день инаугурации избранного президента Дональда Трампа.

Перевод 221 миллиона стал вторым за последние недели правления Барака Обамы демонстративным и жестким антиизраильским шагом США. До этого огромный резонанс и крайне резкую реакцию Израиля вызвало то, что Штаты впервые не наложили вето на «антиизраильскую» резолюцию в Совете Безопасности ООН.

Сложные отношения администрации Обамы с израильским государством никогда не были секретом. Самого 44-го президента США обвиняли не только в предпочтении палестинской стороны в палестино-израильском конфликте, но и чуть не в антисемитизме и даже в скрываемом мусульманском вероисповедании.

Тель-Авив не оставался в долгу и всячески демонстрировал свое негативное и даже откровенно презрительное отношение к Обаме. Таковым, например, стал отказ – в весьма оскорбительной форме – премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху от встречи с Обамой год назад.

Однако никакие не слишком дружественные Израилю шаги Обамы и его администрации за предыдущие восемь лет не могут сравниться с теми вопиющими действиями последних недель его правления, которые идут принципиально вразрез с десятилетиями американской политики в регионе.

Действия предыдущего американского президента последнего времени принято объяснять его желанием навредить и оставить «заряженные мины» для Дональда Трампа. С немалой вероятностью это действительно так. Однако проблема в том, что, желая усложнить жизнь и работу своему преемнику, Обама на самом деле нанес ущерб – и весьма серьезный – своей стране.

Дело не в том, что перечисленные решения оказали необратимый эффект на американо-израильские отношения. Разумеется, это не так.

Дональд Трамп известен своей жесткой и достаточно радикальной произраильской позицией. Можно не сомневаться, что под его руководством Штаты быстро вернутся в традиционное русло поддержки Израиля, который является главным их союзником и партнером на Ближнем Востоке. Сам факт обсуждения возможного переноса посольства США в Иерусалим, что было обещано Трампом в ходе предвыборной кампании, говорит о многом.

Проблема в другом. Последние шаги Обамы на посту президента продемонстрировали, причем всему миру, что Штаты могут в результате совершенно волюнтаристских решений отдельных персон изменить собственным стратегиям, которых придерживались многие десятилетия. В таких обстоятельствах международная политика приобретает качественно новые черты. А учитывая, что речь идет о ключевой – если не сказать, единственной – глобальной сверхдержаве, это может быть просто опасным.

Это выглядит особенно «бледно» на фоне России, которая в это же самое время демонстрирует умелое маневрирование в тех же самых сложных ближневосточных реалиях.

Как известно, со времен холодной войны унаследована конфигурация «США – за Израиль, СССР/РФ – за арабов», и Россия по-прежнему твердо придерживается ключевых пунктов своей позиции по палестино-израильскому вопросу, которым уже много десятилетий. В частности, это включает в себя последовательное голосование за «антиизраильские» резолюции в Совбезе ООН.

Однако это не помешало России радикально улучшить свои отношения с Израилем за последние годы, в том числе в столь сложной сфере, как военная. Дело дошло до того, что регулярно стали озвучиваться мнения, что Израиль постепенно переключается на Россию как свое главное геополитическое прикрытие в регионе, поскольку полагаться на Штаты он больше не может. И столь кардинальное изменение положения вовсе не потребовало от России отказа от традиционной «пропалестинской» позиции и потери позиций в арабском мире.

В результате последних действий Обамы Дональду Трампу придется не столько сглаживать неурядицы в американо-израильских отношениях, сколько компенсировать общемировое потрясение от осознания, что главная мировая сверхдержава может пускать под откос десятилетия собственной политики ради удовлетворения порывов небольших элитарных групп, а то и вовсе одного человека, и политическая система этой сверхдержавы не имеет предохранителей для предотвращения подобного развития событий.