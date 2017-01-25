Суд Европейского союза в Люксембурге подтвердил заморозку активов российского предприятия «Алмаз-Антей», передает РБК.

Компания попала под санкции ЕС в июле 2014 года. Спустя год «Алмаз-Антей» опротестовал это решение. Однако сейчас суд признал, что замораживание активов концерна с марта 2015 года по сентябрь 2016 года было законным.

​Основанием для введения санкций стало то, что организация производит зенитные ракеты, которые используются российской армией. Это, по мнению европейского суда, «подрывает или угрожает территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».

Решения Трибунала Суда ЕС подлежит обжалованию в течение двух месяцев на основании юридических аргументов. Суд, в свою очередь, может в случае апелляции принять решение по делу самостоятельно или вернуть дело на повторное рассмотрение Трибуналом.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Киев и ряд стран Запада обвинили РФ во вмешательстве в конфликт и "военной агрессии". Москва неоднократно заявляла, что абсолютно непричастна к событиям в Донбассе, не поставляет ЛНР и ДНР военной техники и боеприпасов, не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис. Российское Минобороны неоднократно сообщало, что не поставляет ополченцам военной техники, боеприпасов и другой помощи.