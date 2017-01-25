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Суд ЕС подтвердил законность санкций против "Алмаз-Антея"

14:32 25.01.2017
Фото с сайта wikipedia.org
Фото с сайта wikipedia.org
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Суд Европейского союза в Люксембурге подтвердил заморозку активов российского предприятия «Алмаз-Антей», передает РБК.

Компания попала под санкции ЕС в июле 2014 года. Спустя год «Алмаз-Антей» опротестовал это решение. Однако сейчас суд признал, что замораживание активов концерна с марта 2015 года по сентябрь 2016 года было законным.

​Основанием для введения санкций стало то, что организация производит зенитные ракеты, которые используются российской армией. Это, по мнению европейского суда, «подрывает или угрожает территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».

Решения Трибунала Суда ЕС подлежит обжалованию в течение двух месяцев на основании юридических аргументов. Суд, в свою очередь, может в случае апелляции принять решение по делу самостоятельно или вернуть дело на повторное рассмотрение Трибуналом.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Киев и ряд стран Запада обвинили РФ во вмешательстве в конфликт и "военной агрессии". Москва неоднократно заявляла, что абсолютно непричастна к событиям в Донбассе, не поставляет ЛНР и ДНР военной техники и боеприпасов, не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис. Российское Минобороны неоднократно сообщало, что не поставляет ополченцам военной техники, боеприпасов и другой помощи.

Темы: Экономические санкции и эмбарго, Европейский союз (ЕС)
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Комментарии читателей
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25.01.2017, 23:55
евгению

не надо пользоваться средствами российской пропаганды которые стараются из-за того что вечно голодные россияне не имеют возможности покупать их продукцию Давно уже страны Запада нашли иные источники сбыта своей сельхозпродукции -голодных всегда хватает ну а протесты фермеров происходили всегда и по разным поводам и не надо тешить себя надеждой дескать вот мы какие молодцы -утерли нос и попутно нагадили западу
25.01.2017, 23:54
ABCD

Тут вопрос не в том что ЕС заморозил кредиты, (кредиты для РФ запад заморозил ещё в 2014г) есть счета для работы корпорации в странах ЕС, на этих счетах операционные текущие суммы принадлежащие именно «Алмаз-Антей» а не каким то банкам. По сути запад заблокировал чужие деньги. То же самое США делали с Ираном, Каддафи и Саддамом. По некоторым факторам запад не может заблокировать государственные счета РФ в этих странах, но запад позволяет себе блокировать то имущество и деньги акционерных обществ, которые создают свои операционные счета на территории ЕС и США. «Алмаз-Антей» не является организацией угрожающей хоть как то западу своей деятельностью (или тем более Украине, это всё равно что сказать «Алмаз-Антей» угрожает безопасности Австралии»), но они конкурент запада и работают на оборону России, и для запада больше чем достаточно этого.
25.01.2017, 23:50
дсва

а почему же тогда оборонные комплексы НАТО так раздражают Россию что в ответ на эти ПРО были размещены комплексы Искандер которые оборонными ну уж точно не назовешь
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