Суд ЕС подтвердил законность санкций против "Алмаз-Антея"
Суд Европейского союза в Люксембурге подтвердил заморозку активов российского предприятия «Алмаз-Антей», передает РБК.
Компания попала под санкции ЕС в июле 2014 года. Спустя год «Алмаз-Антей» опротестовал это решение. Однако сейчас суд признал, что замораживание активов концерна с марта 2015 года по сентябрь 2016 года было законным.
Основанием для введения санкций стало то, что организация производит зенитные ракеты, которые используются российской армией. Это, по мнению европейского суда, «подрывает или угрожает территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».
Решения Трибунала Суда ЕС подлежит обжалованию в течение двух месяцев на основании юридических аргументов. Суд, в свою очередь, может в случае апелляции принять решение по делу самостоятельно или вернуть дело на повторное рассмотрение Трибуналом.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Киев и ряд стран Запада обвинили РФ во вмешательстве в конфликт и "военной агрессии". Москва неоднократно заявляла, что абсолютно непричастна к событиям в Донбассе, не поставляет ЛНР и ДНР военной техники и боеприпасов, не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис. Российское Минобороны неоднократно сообщало, что не поставляет ополченцам военной техники, боеприпасов и другой помощи.