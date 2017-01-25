В Турции семеро россиян предстали перед судом за подготовку терактов

В Турции судят девятерых подозреваемых в причастности к террористической группировке «Исламское государство (запрещена в РФ) и подготовке терактов. В их числе семеро граждан России. Об этом сообщает издание Hurriyet.

По версии следствия, подозреваемые планировали совершение терактов в середине прошлого года, однако были задержаны турецкими силовиками. При этом они намеревались использовать бесшумные модели самолетов, способные перевозить до 50 килограммов взрывчатки. Такие аппараты были обнаружены дома у двух подозреваемых.

Кроме того, у одного из предполагаемых боевиков нашли компоненты для изготовления «жилетов смертников» и документы, подтверждающие их связь с ИГ.

Обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы. Издание отмечает, что для россиян в суд был приглашен переводчик.

Генконсул России в Стамбуле Андрей Подъелышев, рассказал ТАСС, что власти Турции не сообщили о суде над гражданами РФ дипломатам, поэтому они в процессе не участвуют.

