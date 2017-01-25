ЦРУ рассекретило документ о столкновении подлодок США и СССР

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США опубликовало доклад о столкновении американской и советской подводных лодок в разгар холодной войны. Об этом сообщает издание Times.

Инцидент произошел в 1974 году неподалеку от базы подводных лодок США Холи-Лох в Шотландии, примерно в 50 километрах от Глазго.

В докладе, адресованном генри Киссинджеру, занимавшему тогда пост госсекретаря США, сообщалось, что субмарина James Madison на выходе из базы столкнулась с советской подлодкой, ожидавшей ее с целью последующего преследования. Оба корабля сразу же всплыли, но затем советская подводная лодка снова ушла на глубину. Американской субмарине из-за значительных повреждений пришлось вернуться на базу, где она была отправлена в сухой док для ремонта.

Эксперт по ядерному оружию Ханс Кристенсен обратил внимание на то, что на борту James Madison имелись баллистические ракеты с ядерными боеголовками. Столкновение подводных кораблей могло привести к разрушению боеголовок или пуску ракет, что, в свою очередь, могло стать началом Третьей мировой войны.

Американская военно-морская база Холи-Лох была закрыта в 1992 году. В то же время из состава ВМФ США была выведена подлодка James Madison.

