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ЦРУ рассекретило документ о столкновении подлодок США и СССР

19:44 25.01.2017
Подводная лодка James Madison. Фото с сайта wikipedia.org
Подводная лодка James Madison. Фото с сайта wikipedia.org
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Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США опубликовало доклад о столкновении американской и советской подводных лодок в разгар холодной войны. Об этом сообщает издание Times.

Инцидент произошел в 1974 году неподалеку от базы подводных лодок США Холи-Лох в Шотландии, примерно в 50 километрах от Глазго.

В докладе, адресованном генри Киссинджеру, занимавшему тогда пост госсекретаря США, сообщалось, что субмарина James Madison на выходе из базы столкнулась с советской подлодкой, ожидавшей ее с целью последующего преследования. Оба корабля сразу же всплыли, но затем советская подводная лодка снова ушла на глубину. Американской субмарине из-за значительных повреждений пришлось вернуться на базу, где она была отправлена в сухой док для ремонта.

Эксперт по ядерному оружию Ханс Кристенсен обратил внимание на то, что на борту James Madison имелись баллистические ракеты с ядерными боеголовками. Столкновение подводных кораблей могло привести к разрушению боеголовок или пуску ракет, что, в свою очередь, могло стать началом Третьей мировой войны.

Американская военно-морская база Холи-Лох была закрыта в 1992 году. В то же время из состава ВМФ США была выведена подлодка James Madison.
 

Темы: Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США, США, Армии иностранных государств, СМИ в мире, История СССР, История ХХ века
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Комментарии читателей
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25.01.2017, 21:45
Гость: Бог терпел

и нам велел. Это можно принять за нашу молитву.
25.01.2017, 21:21
Гость: Вхак тлько наа

элита, предположила, что её этакуют,... пример - крымские болгары, ну ребят, которые у деньгах, вы можите утрясти , но не можете при наличие этого условия быть самостоятельными, чтобы определять развитие языка , которым вы владеете... ребят смешно глядеть на вас.
25.01.2017, 21:14
Гость: Курск

атаковала канонерка отнюдь не США, это была Велико"братания, но тем не менее братались не братались... но всё равно червяк в полость, как и Франции в ТЧ. высокопросвещённых, но экипаж Курска, увы не входил в их число.
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