Трамп рассказал о сроках строительства стены на границе с Мексикой

Стена на границе США с Мексикой начнет строится в ближайшие месяцы. Об этом американский президент Дональд Трамп рассказал в интервью телеканалу АВС.

Он уточнил, что детальное планирование проекта «начинается немедленно», а непосредственно возведение преграды стартует, когда это «физически будет возможно».

Согласно данным Счетной палаты США, одна миля стены на границе будет обходиться бюджету в шесть с половиной миллионов долларов. Кроме того, порядка четырех миллионов составят затраты на строительство дорог и вспомогательных сооружений. Поскольку протяженность границы между странами составляет две тысячи миль, весь проект обойдется более чем в 20 миллиардов долларов, сообщает издание The New York Times.

Трамп отметил, что затраты на строительство стены будут возмещаться за счет Мексики. При этом он допустил, что средства будут возвращаться достаточно сложным путем.

Американский лидер уверен, что строительство стены – это благо не только для США, но и самой Мексики.

Трамп еще в ходе своей предвыборной кампании заявлял о намерении отгородить Штаты от Мексики за сет последней. Мексиканский президент, в свою очередь, подчеркивал, что его страна не намерена финансировать данный проект.

