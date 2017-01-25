В Белом доме объяснили желание Трампа наладить отношения с Россией

Как сообщил на брифинге в Вашингтоне пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер, новый президент США уверен в том, что сможет наладить отношения с Россией, «потому что он умеет заключать сделки», сообщает агентство ТАСС. По словам Спайсера, Трамп будет делать все для того, чтобы отстаивать интересы Соединенных Штатов.

«Если удастся поладить с Россией, он заключит сделку, которая будет наилучшим образом отвечать интересам его страны», — добавил он.

В ходе избирательной кампании Трамп не раз говорил о готовности вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным и находить компромиссы по различным вопросам международной политики. При этом он не давал гарантии, что отношения с Россией во время его президентства будут хорошими.

23 января пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил о том, что Москва и Вашингтон согласовывают дату возможного телефонного разговора президентов двух стран. При этом Песков отметил, что вопрос о личной встрече Путина и Трампа пока не стоит.

Информация о возможной встрече Трампа и Путина появилась в прессе 15 января. Издание The Sunday Times сообщило, что первые личные переговоры глав государств могут пройти в Рейкьявике. Однако позже в Москве и Вашингтоне эту информацию не подтвердили. В свою очередь власти Исландии заявили, что к ним никто не обращался по этому поводу.