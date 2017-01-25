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СМИ узнали о планах Трампа подписать указы по беженцам с Ближнего Востока

10:38 25.01.2017
Фото с сайта hilol.uz
Фото с сайта hilol.uz
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Президент США Дональд Трамп может в среду подписать указы, касающиеся беженцев и мигрантов из мусульманских стран. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Рейтер.

По данным анонимных источников агентства, распоряжения президента, скорее всего, ограничат въезд в США беженцев и некоторых лиц, имеющих визы. В частности, речь может идти о жителях Ирака, Ирана, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена.

Рейтер напоминает, что власть президента США ограничена, многие его решения может затормозить конгресс (если откажется выделить средства) или суд (если признает указ неконституционным).

Так, например, прежний глава государства Барак Обама не смог закрыть военную тюрьму в Гуантанамо из-за позиции конгресса, а его иммиграционные указы были отменены судом. Тем не менее, Обама активно пользовался указами, поскольку не мог провести свои инициативы через парламент.

Аналогичную стратегию может избрать и Дональд Трамп, отмечает агентство. Несмотря на то, что республиканцы контролируют обе палаты конгресса, они не подчиняются президенту напрямую.

Темы: Ближний Восток, США, Президентские выборы в США
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
25.01.2017, 11:08
Гость: Мик

Вообще то США это страна эммигрантов. А вообще раз Конгресс ограничивает президента то может стоит посмотреть на его большинство и не слишком надеяться на Трампа реформатора, тем более Конгресс и не дал закрыть Гуантаномо. Кстати: Обама говорил об исключительности американской нации, а я смотрел ДФК Стоуна и там Кеннеди говорил обратное - что она не исключительна а така же как все и мир на планете хрупок и планета не такая уж большая, а его Кеннеди как известно убили и не пойми кто- не верю я в чудо пулю Освальда. Возникает вопрос кто убил Кеннеди и вроде недавно на в ИНО СМИ был перевод английской статьи Трампа или убьют или переворот будет. Получается на Конгресс смотреть надо помимо президента.
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