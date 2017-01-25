В США подан иск к Сбербанку и Грефу о причастности к рейдерскому захвату

Американская юридическая компания PPF Management LLC подала в ноябре 2016 года в суд Южного округа штата Нью-Йорк иск к Сбербанку, его главе Герману Грефу, Промсвязьбанку, а также ряду других российских юридических и физических лиц. Их обвиняют в причастности к рейдерскому захвату, как свидетельствуют документы, полученные ТАСС из судебного архива.

Истцы требуют возмещения ущерба в размере 750 миллионов долларов по семи пунктам. Иск подала базирующаяся в Делавэре юридическая фирма PPF Management LLC от имени Сергея Пойманова и Ирины Подгорной, которые были держателями контрольного пакета акций ОАО «Павловскгранит», одного из крупнейших производителей гранита в Европе.

Как считают истцы, ответчики якобы вступили в сговор с целью рейдерского захвата «Павловскгранита». В иске сказано, что в 2008 году Сбербанк выдал кредит на 5,1 млрд руб. Пойманову, чтобы тот купил доли партнера. Сбербанк оценил предприятие в 13,4 млрд руб., заказав данные у «НЭО Центра». В 2009 году «Павловскгранит» не смог обслужить долг, а Сбербанк предложил его рефинансировать по ставке 14,9%, продав при этом 51% компании «Сбербанк Капиталу» за 1 млн руб. Пойманов с этим не согласился, а Сбербанк потребовал погасить ​4,5 млрд руб. как оставшуюся часть долга.

Собеседник газеты, близкий в Сбербанку, сообщил, что первоначально кредит был выдан под залог акций предприятия и личное поручительство Пойманова. По его словам, когда долг перестал обслуживаться, бизнесмен попытался оспорить договор личного поручительства.​ Источник «Ведомостей» подчеркивал, что банк ничего не нарушал.

Газета также указывает, что в 2010 году совладелец ННК Юрий Жуков предлагал Пойманову урегулировать претензии путем объединения активов, однако тот не согласился. В результате все права требования задолженности были переданы в «Сбербанк Капитал», а он продал долги в «Павловскграните».

В иске утверждается, что в отношении бизнесмена была «кампания травли и запугивания», в частности возбуждено несколько административных и уголовных дел.