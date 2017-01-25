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В США подан иск к Сбербанку и Грефу о причастности к рейдерскому захвату

12:48 25.01.2017
Герман Греф © KM.RU, Алексей Белкин
Герман Греф © KM.RU, Алексей Белкин
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Американская юридическая компания PPF Management LLC подала в ноябре 2016 года в суд Южного округа штата Нью-Йорк иск к Сбербанку, его главе Герману Грефу, Промсвязьбанку, а также ряду других российских юридических и физических лиц. Их обвиняют в причастности к рейдерскому захвату, как свидетельствуют документы, полученные ТАСС из судебного архива.

Истцы требуют возмещения ущерба в размере 750 миллионов долларов по семи пунктам. Иск подала базирующаяся в Делавэре юридическая фирма PPF Management LLC от имени Сергея Пойманова и Ирины Подгорной, которые были держателями контрольного пакета акций ОАО «Павловскгранит», одного из крупнейших производителей гранита в Европе.

Как считают истцы, ответчики якобы вступили в сговор с целью рейдерского захвата «Павловскгранита». В иске сказано, что в 2008 году Сбербанк выдал кредит на 5,1 млрд руб. Пойманову, чтобы тот купил доли партнера. Сбербанк оценил предприятие в 13,4 млрд руб., заказав данные у «НЭО Центра». В 2009 году «Павловскгранит» не смог обслужить долг, а Сбербанк предложил его рефинансировать по ставке 14,9%, продав при этом 51% компании «Сбербанк Капиталу» за 1 млн руб. Пойманов с этим не согласился, а Сбербанк потребовал погасить ​4,5 млрд руб. как оставшуюся часть долга.

Собеседник газеты, близкий в Сбербанку, сообщил, что первоначально кредит был выдан под залог акций предприятия и личное поручительство Пойманова. По его словам, когда долг перестал обслуживаться, бизнесмен попытался оспорить договор личного поручительства.​ Источник «Ведомостей» подчеркивал, что банк ничего не нарушал.

Газета также указывает, что в 2010 году совладелец ННК Юрий Жуков предлагал Пойманову урегулировать претензии путем объединения активов, однако тот не согласился. В результате все права требования задолженности были переданы в «Сбербанк Капитал», а он продал долги в «Павловскграните».

В иске утверждается, что в отношении бизнесмена была «кампания травли и запугивания», в частности возбуждено несколько административных и уголовных дел.

Темы: США, Бизнес и предпринимательство в России, Сбербанк
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Комментарии читателей
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25.01.2017, 23:55
Гость: ABCD

Скорее чужие деньги и власть над странами искали.
25.01.2017, 20:12
Гость: Мик

на Соловки его или к стенке: такие сраму не имут известно с 10века, а вообще на таких ставку заокеансие эльфы делали не зря и развалят, что имелось к моменту их дееспособности потом за развал (а он всегда сопровождается беззаконием) за жабры можно взять.
25.01.2017, 19:49
Гость: Мик

Не читал, но и вашим и нашим не получается как и на конях ехать в итоге никому не нужен, а у гр-н типа Грефа, Гайдара младшего и Чубайса чувство Родины нет и итог: там они нужны как носители капитала, здесь не нужны вовсе, т.е не нужны ни кому. Самое поганое, для них в т.ч. их пулю в лоб себе не хватит, а ведь еще 1000 лет тому Святослав говорил кто сраму не имет.
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