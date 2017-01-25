Британский министр назвал российский авианосец «кораблем позора»

Глава Минобороны Великобритании Майкл Фэллон назвал российский авианосец «Адмирал Кузнецов» «кораблем позора».

«Мы внимательно следим за «Адмиралом Кузнецовым» на пути его следования в Россию, за кораблем позора, чья миссия лишь продлила страдания сирийского народа», - цитирует министра Reuters.

Фэллон подчеркнул, что его ведомство будет пристально наблюдать за российским авианосцем и кораблями сопровождения, пока они находятся вблизи британских берегов. По его словам, это продиктовано соображениями безопасности.

Российские корабли возвращаются домой после участия в антитеррористической операции в Сирии. Ожидается, что на базу Северного флота они прибудут в начале февраля. За их передвижением следит флот НАТО, а также американский противолодочный самолет и британские истребители.

