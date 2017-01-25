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Британский министр назвал российский авианосец «кораблем позора»

22:33 25.01.2017
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Глава Минобороны Великобритании Майкл Фэллон назвал российский авианосец «Адмирал Кузнецов» «кораблем позора».

«Мы внимательно следим за «Адмиралом Кузнецовым» на пути его следования в Россию, за кораблем позора, чья миссия лишь продлила страдания сирийского народа», - цитирует министра Reuters.

Фэллон подчеркнул, что его ведомство будет пристально наблюдать за российским авианосцем и кораблями сопровождения, пока они находятся вблизи британских берегов. По его словам, это продиктовано соображениями безопасности.

Российские корабли возвращаются домой после участия в антитеррористической операции в Сирии. Ожидается, что на базу Северного флота они прибудут в начале февраля. За их передвижением следит флот НАТО, а также американский противолодочный самолет и британские истребители.
 

Темы: Россия, Великобритания, Армии иностранных государств, Российский Военно-морской флот, Военно-политический блок НАТО
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Комментарии читателей
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26.01.2017, 03:25
алекс

сирийский народ страдает от притеснений на религиозной почве Основная масса мусульманского населения -суниты -около80% шииты-немногим более 10% но вся правящая верхушка именно шииты Разве это справедливо -нет конечно Поэтому понятно желание народа свергнуть это ненавистный режим а российское вмешательство только продлевает агонию режиму Асада Почему это делает Россия -понятно но страдать в таком случае за сирийский народ по крайней мере лицемерно
26.01.2017, 03:18
варе

только не говори что Россия -это конечно Маугли
26.01.2017, 01:31
No name

И кузнецы на борту.
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