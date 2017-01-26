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Виктория Нуланд покинет должность помощника госсекретаря США

11:18 26.01.2017
Фото с сайта wikipedia.org
Фото с сайта wikipedia.org
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Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд покидает свой пост и уходит из Госдепартамента, передает ТАСС с ссылкой на агентство Associated Press (АP).

Помимо Нуланд с постов ушли помощники госсекретаря Джойс Барр и Мишель Бонд и заместитель госсекретаря по административно-хозяйственной части Патрик Кеннеди.
На данный момент обязанности госсекретаря исполняет заместитель бывшего главы госдепартамента Джона Керри Томас Шэннон. Президент Дональд Трамп выдвинул на должность руководителя внешнеполитического ведомства экс-главу компании ExxonMobil Рекса Тиллерсона. Его кандидатура одобрена сенатским комитетом по иностранным делам и теперь должна быть утверждена на заседании всего сената.

Виктория Нуланд принимала активное участие в событиях вокруг политического кризиса на Украине, посещала Киев в разгар массовых волнений зимой 2013-2014 годов. СМИ опубликовали кадры, как она раздавала печенье во время протестов в Киеве. При этом Нуланд обвинила российские СМИ в дезинформации. Она заявила, что в феврале 2014 года раздавала в центре Киева во время событий на Майдане сэндвичи, а не печенье, причем не только протестующим, но и якобы бойцам спецподразделения МВД "Беркут", которые противостояли демонстрантам. Вместе с тем директор политического департамента МИД Украины Алексей Макеев сообщал, что во время упомянутых событий Нуланд раздавала печенье участникам "евромайдана" в Киеве.

В октябре 2016 года Нуланд на встрече с помощником президента России Владиславом Сурковым в Москве договорилась усилить давление на Киев для ускорения выполнения минских соглашений и прямого диалога с Донбассом.

Темы: Госдепартамент США
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Комментарии читателей
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26.01.2017, 17:01
Ronald

Не покидает, а ей дают пендаля...Печеньки закончились, а скакуны из банедростана еще скачут...Теперь у них фишка - станем богатыми через год-два, когда Россия рассыпется
26.01.2017, 13:43
Агностик

Думаю, что майданный запас (пиротехника, протестная биомасса, балаклавы и т.п.) уже реализован. Даже на инаругацию мало что осталось! Поэтому и тут пролет.
26.01.2017, 13:28
Сергей_К

Вот что "типичная украинка говорит о СЕБЕ.
.
Виктория Нуланд:
.
«Мои предки — выходцы из семьи еврейских переселенцев
из Бессарабии — носили фамилию Нудельман,
однако отец сменил ее на Нуланд»,
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