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Трамп решил отказаться от встречи с президентом Мексики из-за стены

20:08 26.01.2017
Фото с сайта hilol.uz
Фото с сайта hilol.uz
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Президент США Дональд Трамп высказался за отмену своей встречи с мексиканским коллегой Энрике Пенья Ньето из-за разногласий по поводу строительства стены на границе двух стран.

«У США торговый дефицит с Мексикой в 60 миллиардов долларов. Это односторонняя сделка с самого начала NAFTA, с огромными цифрами потерь рабочих мест и компаний»», - написал американский лидер в своем Twitter. Он добавил, что если Мексика не желает платить за «столь необходимую» стену, то встречу глав государств лучше отменить.

Мексиканские политики придерживаются аналогичного мнения. Они считают встречу бессмысленной, поскольку трамп стремится навязать свои условия. Кроме того, указ Трампа о строительстве стены они расценили как оскорбление и проявление агрессии со стороны США, сообщает ТАСС.

Указ о возведении стены на границе с Мексикой Трамп подписал накануне. По его словам, строительство начнется через несколько месяцев. При этом он подчеркнул, что расходы на реализацию проекта будут покрываться за счет Мексики. Трамп уверен, что стена пойдет во благо обеим странам.
 

Темы: Мексика, США, Визиты и важные переговоры зарубежных политиков, Международные отношения
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Комментарии читателей
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27.01.2017, 02:02
скептику

еще один специалист по границам выискался -в Европе давно нет границ между странами Шенгена и из Италии в Германию или в Францию проезжаешь и не замечаешь границ Хотя из Германии в Швейцарию на авто я въезжал без проверки паспорта Что-то ты путаешь ну или просто болтаешь по незнанию
27.01.2017, 00:35
Мамба

Неправда, хотя паспорт лучше иметь. Пограничного контроля нет, но таможенники попросили меня предъявить документ. Не мог найти паспорт, помог проездной с фотографией. Но что паспорт - вероятность невелика. Правда, русские отличаются от европейцев, их видно, их чаще контролируют.
27.01.2017, 00:28
Skepti

Бакс сразу поднялся по отношению к песо
Экономически Мексика очень зависит от США
Трамп ведет верную стратегию
Мексика будет строить стену
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