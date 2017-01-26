Трамп решил отказаться от встречи с президентом Мексики из-за стены

Президент США Дональд Трамп высказался за отмену своей встречи с мексиканским коллегой Энрике Пенья Ньето из-за разногласий по поводу строительства стены на границе двух стран.

«У США торговый дефицит с Мексикой в 60 миллиардов долларов. Это односторонняя сделка с самого начала NAFTA, с огромными цифрами потерь рабочих мест и компаний»», - написал американский лидер в своем Twitter. Он добавил, что если Мексика не желает платить за «столь необходимую» стену, то встречу глав государств лучше отменить.

Мексиканские политики придерживаются аналогичного мнения. Они считают встречу бессмысленной, поскольку трамп стремится навязать свои условия. Кроме того, указ Трампа о строительстве стены они расценили как оскорбление и проявление агрессии со стороны США, сообщает ТАСС.

Указ о возведении стены на границе с Мексикой Трамп подписал накануне. По его словам, строительство начнется через несколько месяцев. При этом он подчеркнул, что расходы на реализацию проекта будут покрываться за счет Мексики. Трамп уверен, что стена пойдет во благо обеим странам.

