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«Часы Судного дня» перевели на полминуты вперед

22:19 26.01.2017
Фото с сайта thebulletin.org
Фото с сайта thebulletin.org
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Стрелки «часов судного дня», которые отражают уровень опасности ядерной войны и угроз, связанных с изменениями климата, переведены на полминуты вперед. Об этом сообщается на сайте редакции журнала Bulleting of the Atomic Scientists.

Основанием для этого послужили заявления нового президента США Дональда Трампа по поводу укрепления ядерного потенциала Америки и использования этого вида вооружений, также относительно опасности климатических изменений.

В настоящее время стрелки «часов судного дня» показывают две с половиной минуты до полуночи. В прошлый раз их положение менялось в 2015 году – тогда они были передвинуты на две минуты вперед до 23:57.
 

Темы: США, Изменение климата и последствия этих изменений, Ядерное оружие, Общественно-политическая жизнь за рубежом
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