После встречи с Асадом депутат конгресса выступила против его свержения

Член палаты представителей конгресса США демократ Тулси Габбард после визита в Сирию охарактеризовала войну за свержение режима президента Башара Асада как контрпродуктивную и не соответствующую интересам Америки.

«Моя поездка в Сирию показала совершенно ясно, что наша война за свержение режима является контрпродуктивной и не соответствует интересам Америки. И, конечно, она не в интересах сирийского народа», — приводит ее слова издание Business Insider.

​Габбард провела в Сирии четыре дня, во время поездки, по ее словам, она встретилась с президентом Сирии Башаром Асадом. Спонсором визита выступила неправительственная организация американцев арабского происхождения из штата Огайо.

Издание отмечает, что, будучи однопартийцем президента Барака Обамы, Габбард последовательно выступала против усилий по отстранению от власти президента Сирии. В начальной фазе операции в Сирии, после организации коалиции по борьбе с группировкой «Исламское государство» (ее деятельность запрещена в России), Госдеп неоднократно заявлял, что одним из главных условий урегулирования гражданской войны в Сирии является отстранение от власти президента Асада.

На просьбу прокомментировать обвинения президента Сирии в убийстве мирных жителей и применении химического оружия Габбард заявила, что Асад является фактическим президентом Сирии. «Вы можете думать об Асада все, что угодно, но правда в том, что он — президент Сирии», — заявила она и добавила, что для достижения мира в Сирии без переговоров с ним обойтись нельзя.

​В то же время Габбард отметила, что в Сирии нет умеренной оппозиции. «Кто эти умеренные повстанцы, о которых постоянно говорят? Независимо от того, как называются эти группы, самыми сильными вооруженными группировками в Сирии являются «аль-Нусра», или «Аль-Каеда», или ИГИЛ (все они запрещены в России)», — пояснила она.

Коалиция по борьбе с «Исламским государством», которое заняло значительные территории в Сирии и Ираке, была создана США в августе 2014 года. При этом американцы сделали ставку на поддержку умеренной оппозиции, которая добивалась ухода от власти президента Башара Асада.

В конце сентября российские Воздушно-космические силы и корабли флота начали наносить удары по территории Сирии на стороне правительственных сил, при этом Москва получили официальную просьбу Дамаска об оказании помощи.

В результате США и Россия долгое время придерживались противоположных позиций по судьбе президента Асада.

23–24 января в столице Казахстана прошли переговоры по военному конфликту в Сирии, инициатором которых выступила Москва. 24 января Турция, Иран и Россия договорились о трехстороннем мониторинге режима прекращения огня в Сирии. Страны договорились о том, что будут следить за прекращением боевых действий и использовать свое влияние для сдерживания сторон конфликта от столкновений. Россия также смогла добиться признания сирийской оппозицией легитимности своего присутствия в Сирии в качестве страны — гаранта перемирия.

На этих переговорах российская делегация передала сирийской оппозиции проект конституции Сирии.