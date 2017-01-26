Украинские власти начали подготовку к реинтеграции Крыма

Правительство Украины разрабатывает план по реинтеграции Крыма в состав страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадима Черныша.

Он отметил, что некоторое время назад украинский кабмин уже утвердил планы по возвращению территорий Донбасса, которые сегодня не контролируются Киевом. Документ предусматривает предоставление живущим там людям различных административных услуг, дистанционного образования, восстановление теле- и радиовещания.

По словам Черныша, по Крыму план будет аналогичным. После завершения разработки, его вынесут на обсуждение общественности и международных партнеров. Министр полагает, что на это потребуется месяц. При этом он отметил, что в плане не предусмотрено возобновление экономических связей с полуостровом.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам проведенного на полуострове референдума. Киев не признает его результатов и считает Крым «временно оккупированной» территорией. В Москве неоднократно подчеркивали, что вопрос о принадлежности полуострова обсуждению не подлежит.

