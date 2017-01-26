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Украинские власти начали подготовку к реинтеграции Крыма

20:50 26.01.2017
Полуостров Крым. Фото NASA с сайта wikimedia.org
Полуостров Крым. Фото NASA с сайта wikimedia.org
Сюжет: Ситуация вокруг Крыма

Правительство Украины разрабатывает план по реинтеграции Крыма в состав страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадима Черныша.

Он отметил, что некоторое время назад украинский кабмин уже утвердил планы по возвращению территорий Донбасса, которые сегодня не контролируются Киевом. Документ предусматривает предоставление живущим там людям различных административных услуг, дистанционного образования, восстановление теле- и радиовещания.

По словам Черныша, по Крыму план будет аналогичным. После завершения разработки, его вынесут на обсуждение общественности и международных партнеров. Министр полагает, что на это потребуется месяц. При этом он отметил, что в плане не предусмотрено возобновление экономических связей с полуостровом.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам проведенного на полуострове референдума. Киев не признает его результатов и считает Крым «временно оккупированной» территорией. В Москве неоднократно подчеркивали, что вопрос о принадлежности полуострова обсуждению не подлежит.
 

Темы: Украина, Внутриполитическая ситуация на Украине, Правительства зарубежных стран, Ситуация вокруг Крыма
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Комментарии читателей
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27.01.2017, 00:42
Ха!

Смешно написал... вернуть законную власть. Что законная, что незаконная власть - все предатели.
И да - три года не было поводов вернуть законную власть в украину, а теперь появился? Ну-ну...
27.01.2017, 00:38
Так я не понял...

Даже если это правда, то чего ждали-то так долго?
А главное - когда собирается исполнятся это решение? К 2999 году? И каким образом оно исполнятся будет?
Особенно понравился пункт о военной защите с учётом украины первой в списке, на кого распространяется действие этого решения. Так вас же просили о защите. Три года назад. Которую даже кое-кто пообещал, вообще-то, Самолично. Вы уверены, что там остался хоть кто-то, кто ждёт этой вашей защиты?
27.01.2017, 00:14
Андрей

Можно назвать источник информации? Где опубликовано решение правительства об интеграции русскоязычного населения?
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