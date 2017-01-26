Украина дает Донбассу прикурить

Оппозиция в Раде выступила против торгового обмена Украины с ЛДНР

Новая стратегия отношений с самопровозглашенными республиками, принятая украинским правительством 11 января, вызвала громкую дискуссию в Киеве. У планов развития торговли с неподконтрольными Украине территориями, облегчения транспортной блокады и прочих нововведений в стиле «мягкой силы» обнаружилась влиятельная парламентская оппозиция.

Фракция партии «Самопомощь» особенно активно борется с политикой плавной экономической реинтеграции восточных территорий. Ее неформальный лидер, вице-спикер парламента Оксана Сироид даже потребовала наказания министра по делам временно оккупированных территорий Вадима Черныша за интервью «Газете.Ru».

«Прокомментировать как форму, так и суть такого общения сразу должны были президент, премьер-министр, коалиция, которая этого министра назначила, и, разумеется, СБУ. Но они молчат», — посетовала народный депутат в отдельном посте об интервью на своей странице в сети Фейсбук 21 января.

Скандал нагнетается с прицелом на февральскую сессию Верховной рады, где должно состояться рассмотрение законопроекта Оксаны Сироид «О временно оккупированной территории Украины», который предполагает признание России агрессором, приравнивание статуса территорий самопровозглашенных республик к крымскому и сокращение всякого хозяйственного взаимодействия с неподконтрольными территориями до минимума.

Товарные потоки, текущие в сторону Донецка и Луганска, одни люди в украинской власти считают крайне недостаточными, другие — чрезмерными. Как на самом деле обстоит дело с этим принципиальным политическим вопросом?

Найти перевозчика «на ту сторону» в украинских городах, примыкающих к контрольным постам въезда-выезда АТО (КПВВ), не составляет проблем.

Объявлениями пестрит интернет, а поезда на наиболее комфортных маршрутах — в Константиновке и Волновахе — встречают вездесущие таксисты. Денис (имя изменено) возит людей из Мариуполя в Донецк, но признается, что охотнее возил бы только товар.

«Нынешние украинские нормы провоза — до 75 кг по весу и до 15 000 гривен (30 000 рублей) по стоимости — для легковой машины самое то, — делится особенностями заработка Денис с «Газетой.Ru». — Если б можно было, я бы только заказы донецких магазинов и выполнял. Но если ваш груз на украинских КПВВ пропустят без вопросов, то меня на третьей ходке наверняка задержат фискалы. Придерутся к тому, что я незаконно вожу людей. Поэтому я разбиваю партии товара на части, пытаюсь соблюдать внешние приличия».

В машине на этот раз едет только один пассажир, задние сиденья универсала сложены, там лежат упаковка курток, новый спортивный велосипед, запчасти к велосипедам и множество закрытых клетчатых сумок. Отсутствие большого багажа у пассажира оговаривалось перед поездкой отдельно.

«Очень выгодно возить товар, за него хорошо платят, — сообщает Денис. — Я не наглею, вожу поштучно. Сейчас вот есть заказ на 40 курток от одного магазина, так мы его с напарником за пару недель аккуратно выполним. Куртки везу с базы, ценники вижу — от 800 до 1000 гривен. В магазине в Донецке они висят соответственно за 12 000 и 15 000 рублей. Маржа такая, что на все хватает».

Рубль к гривне сейчас считать легко — курс 2 к 1. Два раза в месяц Денис собирает чеки и едет в ДНР растаможивать товар. В торговле самопровозглашенной республики с лета наведен жесткий порядок, контрабанду в магазины не завезешь.

«Пошлину плачу по шкале «до 1000 евро» в 5%, — рассказывает Денис. — Еще 5% плачу, но не беру чек. Так тут принято. 10% получается пошлина на любой украинский товар».

Больших боевых действий нет больше года, минские соглашения, как очевидно для всех на месте, невыполнимы. Люди с оружием понемногу скучают и коррумпируются. «Передачки» военным от пассажира не скрыть, на каждом посту по обе стороны линии фронта из рук водителя в руки проверяющих переходят пачки сигарет, «пополняшки» на телефон номиналом в 50 гривен, бутылки кока-колы и литровые бутыли «энергетика». Кола идет украинцам, «энергетик» — бойцам ДНР.

«Молодые, сутками иной раз стоят, — поясняет Денис. — В Донецке есть все! Но этот «энергетик» тут по 120 рублей бутылка, а в Мариуполе он [стоит] 15 гривен. Один день моей работы обходится в 1200 гривен. 700 гривен — «крыше» в Донецке, и в хороший день на гривен пятьсот раздаю «подарков».

Ходка в одну сторону покрывает «подарки», которые резко выросли за последние полгода. Летом цена для пассажира была 250 гривен, и Денис признается, что тогда зарабатывал больше.

Излишне говорить, что цех подобных перевозчиков многочислен и каждый водитель знает каждого военного на дороге в лицо, следит за ротациями, передает приветы родственникам бойцов и передвигается вне очередей. С пассажира здесь сейчас берут строгую таксу: 400 гривен от Мариуполя до Донецка, 350 от Волновахи. В поездах Киев — Мариуполь больше половины пассажиров вагонов СВ выходят в Волновахе и прямо на перроне пересаживаются в ожидающие машины. Бывшие «донецкие» — народ зажиточный.

Отдельный бизнес — доставка крупногабаритного груза. Форумы пестрят предложениями посредничества жителям Донецка при закупках в интернет-магазинах. «Любой китайский товар из интернет-магазина! Доставка в Донецк. Мои 15–20% от суммы покупки» — типичное объявление на OLX.

Нам удалось найти перевозчика бытовой техники в Волновахе. Микроавтобусы до семи мест разрешены к проезду на КПВВ. Иван в салоне своего «Рено» возит все: от холодильников до телевизоров. Такса на провоз в Донецк холодильников твердая — 1000 гривен, стоимость других товаров зависит от габаритов.

Чтобы понять, что возят не только технику, оказалось достаточно зайти на местное отделение «Новой почты».

Там несколько месяцев стоял брошенный поддон с 10-литровыми канистрами, пересланными для завоза в Донецк, но не полученными заказчиком — время от времени каналы «закрывают». При изучении надписей на канистрах пригодилось высшее медицинское образование — внутри раствор для почечного гемодиализа.

Гемодиализ и пересадка почки в Донецкой области осуществлялись всегда только в одном месте — Областной клинической больнице имени Калинина, расположенной в областном центре по проспекту Ильича. Когда срок годности раствора истечет, его спишут, хорошие пластиковые канистры пойдут гривен по десять местным жителям.

Спрос на любой товар в самопровозглашенных республиках сразу рождает предложение. Создается впечатление, что при недостатке патронов обеспечили бы и их завоз. Последнее не фигура речи: в прошлую пятницу на линии противостояния вспыхнул большой скандал с очередным конвоем фонда Рината Ахметова «Поможем». На фонд постоянно работает 40 грузовиков-длинномеров, которые в конвейерном режиме доставляют продукты к месту сортировки пакетов гуманитарной помощи на «Донбасс-Арене».

20 января СБУ распространила заявление о задержании при проверке на КПВВ в Новотроицком двух водителей очередного гуманитарного конвоя, которые везли «запрещенные предметы».

Гуманитарный штаб выступил с оперативным заявлением о непричастности фонда к провозу «запрещенных предметов», осуждением нечистоплотных водителей и сообщением о том, что «Штаб считает недопустимым перевозки запрещенных предметов. Это зафиксировано договором между Штабом и перевозчиками».

О том, что скрывается под формулировкой «запрещенные предметы», сообщил в своем фейсбуке волонтер Роман Синицин. «А вы знаете, что нашли в ахметовском «гумконвое» и сейчас заминают? — написал Роман. — 300 раций Vertex, цифра и аналог, ручные и автомобильные, ремкомплекты для раций, батареи, антенны, гарнитуры к ним!» Такие рации имеют шифрованные каналы связи и применяются в работе спецподразделений МВД. На фронте они тоже вполне востребованы. Надо признать, что первым о рациях сообщил не волонтер: информацию тут же выложил в сеть один из военных на КПВВ с позывным Старшина.

В областной СБУ поправили рассказы всполошившихся в соцсетях активистов.

«Товаром были забиты ящики для инструмента в двух грузовиках, — сообщил источник «Газеты.Ru». — Рации были только в одном ящике, в другом был груз сигарет. Водители и машины задержаны, продукты вернули фонду в Мариуполе на следующий день».

Сигареты в Донецке в избытке, но собственного изготовления. Фабрики в Донецке и Дебальцево производят ассортимент на любой вкус, а на линии противостояния даже открыли «дьюти-фри». Здесь продают «американские» «Мальборо» и «Парламент» с надписями о вреде курения на чешском языке по цене от 155 до 220 рублей за блок сигарет. Но качество товара очень не хвалит потребитель, а украинские сигареты вполне востребованы курильщиками, привыкшими к любимым маркам больше, чем к Украине.

Фракция «Самопомощь» в Верховной раде в борьбе с новой политикой украинского правительства обнародовала экспертный документ, который в первую очередь показывает, насколько глубоко не понимают ситуацию в Донбассе оторвавшиеся от войны и реальности парламентарии. Они критикуют 9-й пункт постановления об «обеспечении регулярных выплат заработных плат» сотрудникам государственных предприятий, не понимая, что эти деньги люди получают уже третий год.

Попытка прекращения выплат зарплат в феврале 2016-го отозвалась блокадой железной дороги и остановкой металлургических гигантов в Алчевске и Донецке в мае.

Кризис был урегулирован, и заработные платы получают даже сотрудники главного управления Донецкой железной дороги, отказавшиеся переезжать в украинский Красный Лиман и практически невостребованные в Донецке.

Объемы же «межгосударственной» торговли более-менее достоверно может определить только министерство налогов самопровозглашенной ДНР, собирающее те самые 5% пошлин с украинской продукции. Но оно этими цифрами не делится.

Вокруг линии противостояния в Донбассе сложился свой особый мир, своя реальность, которая зарабатывает на войне и которую не замечает «Самопомощь» львовского мэра Андрея Садового.

Товар в донецких продуктовых супермаркетах в основном из России. Но в многочисленных придомовых магазинах довольно широко представлена Украина — причем не только колбасами и продуктами длительного хранения, но и молочной продукцией, очевидно, поставляемой регулярно. Этот поток хоть и уступает по объемам собственной продукции самопровозглашенных республик, которую в последние месяцы в Донецке стали маркировать флагами ДНР, и продукции из РФ, но он есть. И он возник и развился вопреки действиям и намерениям властей с обеих сторон.

Автор: Дмитрий Кириллов (Донецк)