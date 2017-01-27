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Защита Бута обратится в ВС США с апелляцией на пересмотр дела

23:16 27.01.2017
Виктор Бут. Фото с сайта economist.com
Виктор Бут. Фото с сайта economist.com
Сюжет: Дело Виктора Бута

Защита российского бизнесмена Виктора Бута, отбывающего тюремный срок в США, подаст апелляцию в Верховный суд страны на пересмотр дела. Об этом ТАСС рассказал адвокат Алексей Тарасов.

Подача жалобы намечена на 19 февраля. По словам юриста, у ВС США есть все основания, чтобы отменить решение апелляционного суда Нью-Йорка, который в ноябре прошлого года отказал в пересмотре дела Бута.

В то же время собеседник агентства отметил, что шансы на рассмотрение апелляции не высоки поскольку ВС берет только порядка 5% дел, поступающих на его рассмотрение.

Бут был задержан в марте 2008 года в Бангкоке по запросу США. Его обвинили в незаконных поставках оружия организации, которую Штаты считают террористической. Россиянина экстрадировали в США, где к имеющемуся обвинению добавились новы. В итоге в апреле 2012 года его приговорили к 25 годам тюрьмы, а также штрафу в размере 15 миллионов долларов.
 

Темы: США, Расследование преступлений в мире, Дело Виктора Бута
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Комментарии читателей
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27.01.2017, 23:42
Гость: Skeptik

Вроде он террорист!
Так и пусть сидит!
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