Защита Бута обратится в ВС США с апелляцией на пересмотр дела

Защита российского бизнесмена Виктора Бута, отбывающего тюремный срок в США, подаст апелляцию в Верховный суд страны на пересмотр дела. Об этом ТАСС рассказал адвокат Алексей Тарасов.

Подача жалобы намечена на 19 февраля. По словам юриста, у ВС США есть все основания, чтобы отменить решение апелляционного суда Нью-Йорка, который в ноябре прошлого года отказал в пересмотре дела Бута.

В то же время собеседник агентства отметил, что шансы на рассмотрение апелляции не высоки поскольку ВС берет только порядка 5% дел, поступающих на его рассмотрение.

Бут был задержан в марте 2008 года в Бангкоке по запросу США. Его обвинили в незаконных поставках оружия организации, которую Штаты считают террористической. Россиянина экстрадировали в США, где к имеющемуся обвинению добавились новы. В итоге в апреле 2012 года его приговорили к 25 годам тюрьмы, а также штрафу в размере 15 миллионов долларов.

