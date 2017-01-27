Почему Олбрайт захотела стать мусульманкой

Разве она не была соучастницей преступлений в Югославии, когда по сербам наносили удары в угоду радикальным исламистам?

"Я была воспитана католичкой, позже перешла в Епископальную церковь, а впоследствии обнаружила, что моя семья еврейского происхождения. Я готова пройти регистрацию как мусульманка из солидарности".

Это сообщение в Твиттере принадлежит не истеричной феминистке Глории Стайнем, как можно было бы подумать. Ведь именно Стайнем на марше женщин в Вашингтоне 21 января призвала всех зарегистрироваться в качестве мусульман, если правительство Дональда Трампа введет подобную меру для последователей ислама.

Это написала бывшая госсекретарь США Мадлен Олбрайт.

Экс-госсекретарь США Мадлен Олбрайт © РИА Новости, Максим Блинов

Когда эксцентричная женопочитательница вдруг грозится в ходе демонстрации против Трампа сменить свой образ на нечто подобное тикающей бомбе в бурке, многие видят в этом балаганный эпатаж.

Но вот когда возглавлявшая Госдеп в ходе смертоносных бомбардировок Югославии Олбрайт делает заявление о намерении "воисламиться", даже видавшие виды американские политологи краснеют и бледнеют.

Судите сами: рожденная в еврейской семье, воспитанная в католицизме и причислившая себя к Епископальной церкви дама безбожно-либеральных взглядов заявляет о намерении примкнуть к носителям самой активной и пассионарной религии нашего времени. Представьте себе, представьте себе…

В заявлении Мадлен Олбрайт кто-то увидит не теологический переворот в сознании, а циничное использование антифашистской символики для подрыва антитеррористических указов президента США Дональда Трампа.

Своим заявлением Олбрайт как бы сравнивает нынешние намерения американской администрации и отношение нацистов и их пособников к евреям в Европе семьдесят лет назад. Бывшая госсекретарь США, похоже, воображает себя королем Дании, надевшем желтую шестиконечную звезду для спасения своих преследуемых сограждан.

Такой пронзительный цинизм нуждается в разъяснении и ответе.

Объявленные Трампом меры по борьбе с незаконной иммиграцией из Мексики не имеют никакого отношения к сложной проблеме системного противостояния исламистскому радикализму.

Указ о прекращении на тридцать дней выдачи виз жителям семи стран, где особо укрепились ячейки ИГ и идеологически соседствующих группировок, объясняется реальными опасениями попыток террористического внедрения.

Следует сразу оговориться: любые потуги представить мусульман мира или ислам как религию разносчиками терроризма не только аморальны, но и грешат супротив истины.

Возьмем, к примеру, Индонезию и Малайзию — страны с огромным процентом мусульманского населения. Количество добровольцев, пополнивших ряды экстремистов в Сирии и Ираке из этих стран, несравнимо меньше, нежели из любой западноевропейской страны. Пятнадцать лет назад "Аль-Каида" активно пыталась внедриться в Индонезию, но потерпела крах.

Согласно всем проведенным исследованиям, не более пятнадцати процентов мусульман мира поддерживают радикальную террористическую идеологию.

Однако тот факт, что террористы из раза в раз декларируют свою приверженность радикальному исламизму, не оставляет сегодня иного выбора: все страны, ставшие желанным объектом для террора, вынуждены пойти на административные ограничения, которые могут задеть и законопослушных людей.

Но виноваты тут не те, кто пытается защитить собственных граждан, а покушающиеся на жизнь невинных людей террористы. Добавим, что Америка сталкивалась в недавнем прошлом с террором и ультраправых, и левацких группировок. Их принято называть по имени, и никто не причислит их к исламистскому радикализму.

Однако в течение последних двух лет почти все теракты в США были совершены людьми, называющими себя радикальными исламистами.

Казалось бы, очевидная правда, хорошо известная Мадлен Олбрайт. Никак не дискриминация, а меры по защите безопасности. Так зачем она кликушествует и подстрекает? Неужели и впрямь готова поощрять исламистский радикализм, чтобы навредить Трампу?

Впрочем, разве она не была соучастницей преступлений в Югославии, когда по сербам наносили удары в угоду радикальным исламистам и реваншистам-неофашистам?

Есть хорошее высказывание иудейских мудрецов о том, что проявляющий благосклонность к жестоким кончит жестокостью к праведным. Мы наблюдали это в Югославии. Мы видели, как иррационально принимались решения по Ираку, Ливии и Сирии.

Похоже, сегодня эти же люди начали склоняться к безумию по отношению к собственной стране. Воистину, не ведают, что творят…

Автор: Авигдор Эскин