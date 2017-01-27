Движению за выход Калифорнии из США разрешили сбор подписей

Сторонникам отделения Калифорнии от США разрешили собирать подписи для проведения референдума по внесению изменений в конституцию штата.

В частности, речь идет о тех статьях, где указано, что Калифорния является неотделимой часть США и о верховенстве основного закона государства, сообщает издания Los Angeles Times.

Если референдум состоится и инициатива получит одобрение большинства проголосовавших, что указанные пункты придется аннулировать. В результате станет возможным проведение голосования по вопросу выхода Калифорнии из состава Штатов.

Ранее сторонники отделения Калифорнии заявляли, что, оставаясь часть США, она проигрывает в финансовом и культурном плане.

