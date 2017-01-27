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Движению за выход Калифорнии из США разрешили сбор подписей

20:55 27.01.2017
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Сторонникам отделения Калифорнии от США разрешили собирать подписи для проведения референдума по внесению изменений в конституцию штата.

В частности, речь идет о тех статьях, где указано, что Калифорния является неотделимой часть США и о верховенстве основного закона государства, сообщает издания Los Angeles Times.

Если референдум состоится и инициатива получит одобрение большинства проголосовавших, что указанные пункты придется аннулировать. В результате станет возможным проведение голосования по вопросу выхода Калифорнии из состава Штатов.

Ранее сторонники отделения Калифорнии заявляли, что, оставаясь часть США, она проигрывает в финансовом и культурном плане.
 

Темы: Калифорния, США, Общественно-политическая жизнь за рубежом
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Комментарии читателей
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27.01.2017, 23:49
ABCD

жаль что нельзя подписаться.... а у нас набралось бы много сторонников выхода..
27.01.2017, 22:59
алекс л

К "бабке не ходи!"- Она НАША!Время аренды кончилось!(Аляска)
/Россия сдала её в аренду на 90 лет/! Так что НАША земелюшка!
А, Калифорния и подавно!
27.01.2017, 22:45
gvozd

ну тогда и техас на очереди.
да там много кто помнит Как сша захватывали земли.
не говоря уже про индейцев.
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