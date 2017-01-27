Мэй посоветовала Трампу «обратиться к примеру Рейгана» в отношении России

Президенту США Дональду Трампу следует действовать в отношениях с Россией по принципу бывшего главы Штатов Рональда Рейгана, который в рамках этого вопроса придерживался правила «доверяй, но проверяй». Об этом в ходе своего визита в США на заседании Республиканской партии в Филадельфии заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, пишет The Independent.

«Когда речь идет о России, часто имеет смысл обратиться к примеру президента Рейгана, который в ходе переговоров со своим коллегой Михаилом Горбачевым соблюдал принцип из поговорки «доверяй, но проверяй», — сказала она.

Кроме того, Мэй, ссылаясь на «дух» холодной войны, призвала США и Великобританию взаимодействовать с Кремлем «с позиции силы». В случае неудачи стран она также предупредила о возможном «затмении Запада».

Дни, когда Запад стремился «переделать мир по своему образу и подобию закончились», сказала Мэй, напомнив о войнах в Ираке и Афганистане.

Окончание холодной войны, по мнению премьер-министра, увидят страны с «небольшим количеством традиций демократии, свободы и прав человека». В частности, Россия и Китай станут «более уверенными в мировых делах», заявила Мэй.

«С президентом [России Владимиром] Путиным, мой совет, надо сотрудничать, но остерегаться», — отметила она.

Политик также пообещала поддержку Великобритании Трампу в борьбе против запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» и «агрессивных усилий Ирана по созданию дуги влияния от Тегерана до Средиземноморья».

Подводя итоги политики своих предшественников и предшественников Трампа, Мэй заявила, что их нынешние действия «не могут означать возвращение к неудавшейся политике прошлого».

О встрече главы США и премьер-министра Великобритании стало известно в начале января. Деталей переговоров тогда не сообщалось.

Однако The Times сообщало, что Великобритания имеет все возможности влиять на внешнюю политику Трампа. Еще в ноябре прошлого года источники издания заявляли о том, что британские чиновники начали разрабатывать методы влияния на Трампа по вопросам, связанным с НАТО, Россией, Ираном и мигрантами.