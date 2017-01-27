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Советник Трампа рассказала о предполагаемой теме его беседы с Путиным

18:28 27.01.2017
Фото Gage Skidmore с сайта wikimedia.org
Фото Gage Skidmore с сайта wikimedia.org
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Советник президента США Дональда Трампа Келлиан Конуэй рассказала, о чем он может побеседовать с российским лидером Владимиром Путиным.

В интервью телеканалу СВS она предположила, что президенты обсудят борьбу радикальным исламским терроризмом, а также ряд других вопросов, по которым США и Россия могут найти общий язык, сообщает «Интерфакс».

Что касается, Путина, то, по словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, российский президент собирается поздравить Трампа со вступлением в должность. Кроме того, обсудить с американским коллегой основные параметры двусторонних отношений.

Ранее стало известно, что телефонный разговор Путина с Трампом запланирован на 28 января. В прошлый раз они беседовали поле победы миллиардера в президентских выборах.
 

Темы: Россия, США, Визиты и важные переговоры зарубежных политиков, Визиты и важные переговоры российских политиков, Отношения России и США, Владимир Путин
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