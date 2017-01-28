В Норвегии заявили о попытках России повлиять на Нобелевский комитет

Норвежская контрразведка расценила встречу российских дипломатов с секретарем Норвежского нобелевского комитета как попытку российских спецслужб повлиять на него, чтобы не допустить присуждения Нобелевской премии мира президенту Украины Петру Порошенко, сообщает РИА Новости со ссылкой на местную телерадиокомпанию NRK

Секретарь Норвежского нобелевского комитета Улаф Ньолстад рассказал телеканалу, что летом 2015 года к нему пришли два представителя российского посольства. На встрече, среди прочего, обсуждались появившиеся незадолго до того сообщения о том, что украинские власти якобы направили главе американской дипмиссии в Осло письмо о совместном давлении на Нобелевский комитет, чтобы добиться присуждения премии мира Порошенко. Как отметил Ньолстад, в тот момент он уже подозревал, что письмо было ненастоящим, и спросил об этом российских дипломатов. Те ответили, что не знают, было ли оно подлинным, вспоминает секретарь

После встречи Ньолстад, по его словам, задумался, не была ли она попыткой оказать влияние, и связался с полицейской Службой безопасности, которая занимается и борьбой со шпионажем.

Руководитель контрразведывательного подразделения Службы безопасности Арне Кристиан Хаугстойл заявил NRK, что один из посетивших Нобелевский комитет российских дипломатов был сотрудником российской разведки.

"По нашей оценке, это была операция по оказанию влияния… Мы видим, что фальшивые новости и фальшивое письмо использовались, чтобы дискредитировать потенциального кандидата на премию мира. Мы считаем, что в данном случае целью было добиться того, чтобы Порошенко не был кандидатом на Нобелевскую премию мира", — заявил он.

В российском посольстве отметили, что такие визиты — повседневная дипломатическая работа, а попытки представить ее как "действия российской разведки" назвали "параноидальными".

"Важная часть повседневной работы дипломата в любой стране — сбор и анализ информации о внутренней и внешней политике, обмен мнениями с партнерами и многое другое", — говорится в ответе посольства России, который опубликовал телеканал.

Дипломаты отмечают, что встречи с сотрудниками Нобелевского комитета происходят время от времени, учитывая огромный интерес всего мира к премии мира, а на декабрьскую церемонию приглашают всех аккредитованных в Осло послов. Кроме того, в то время, о котором идет речь, Ньолстад только занял пост (1 января 2015 года), и нанести ему визит вежливости — обычная дипломатическая практика, продолжили в российском посольстве.

Дипмиссия выразила сожаление, что в подобных "шпионских играх" участвуют государственные структуры, призванные бороться с реальными угрозами, такими как международный терроризм, и государственная телерадиокомпания.

"Очевидно, так легче оправдывать свое существование и щедрое финансирование. В последнее время стало модным оправдывать собственные промахи "разведывательными операциями" России… Демонизация России призвана оправдать предоставление спецслужбам дополнительных полномочий по вмешательству в частную жизнь граждан. В любом случае, проще пугать собственное население "российской угрозой", "российской разведкой" и "гибридными войнами", чем бороться с террористами и экстремистами или находить новые сюжеты, по-настоящему важные для страны", — говорится в заявлении посольства.

Глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов назвал заявление норвежской спецслужбы бредом. "Ясно, что на Нобелевский комитет у нас нет средств влияния, иначе бы, наверное, нашим согражданам чаще присуждали Нобелевские премии", — сказал он.

А идея о присуждении премии мира Порошенко, по мнению парламентария, — это "бред в квадрате", потому что "этот человек ведет войну против собственного народа".