Расстрел головного мозга. ФОТО

Главного военного прокурора Украины высмеяли за фальшивый советский расстрельный приговор

Анатолий Матиос. Фото с сайта ruposters.ru

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос попытался напугать подписчиков своего Facebook "жестокостями тоталитарного режима СССР", опубликовав поддельный документ о расстреле за отсутствие временной регистрации.

Публикацию "приговора" некоего Казакпаева Азамата Халыковича к смертной казни за отсутствие временной регистрации Матиос снабдил серьезным комментарием. Он охарактеризовал это как "террор в тюрьме народов" и заявил, что гангреной ЛНР и ДНР Украину туда же "вежливо" зовет сосед. "Неужели ты ничего не видишь, толерантная безвизовая Европа?" — задается Матиос вопросом.

В одном из первых же комментариев украинского чиновника попытались просветить, что "расстрельный приговор" — шутка жителей казахского Акмолинска. Тема отсутствия прописок настолько задела местных жителей, что они облекли ее в юмористическую форму. В оригинальной публикации авторы даже предупредили о том, что подделка распространяется по социальным сетям и нужно быть внимательным, но это не спасло военного прокурора.

Пользователи сразу же поделились с госслужащим ссылкой на чистый бланк этого документа, куда можно вписать любые необходимые данные, но Матиос твердо стоял на своем, рассказывая о голодоморе и расстрелах украинцев. Его не убедили даже доводы о том, что в печатных машинках того времени невозможно было поменять размер шрифта.

Читатели Матиоса не замедлили на это отреагировать.

PS. Хех, знакомый сайт. Делал его знакомый севастополец (который сейчас админит политический форум "Севастополь.Инфо"). Его фишка заключалась в том, что там можно было используя шаблоны советских документов с печатью и подписью, придумывать шуточные приказы про награждения и расстрелы за подписью товарища Сталина, ну и заодно высмеивались исторические фальшивики вроде "записки Берия" по Катынскому делу.

Если бы автор знал тогда, что пройдет время и серьезное должностное лицо будет настаивать на подлинности подобных гэгов, это его изрядно бы позабавило. Таким образом, сайт смог помимо прочего, еще и продемонстрировать вопиющую глупость главного военного прокурора Украины.

Несколько примеров свежих, буквально только что рассекреченных документов об ужасах сталинского режима.



Эти и другие "документы" можно без труда изготовить вот на этом сайте - stalinanavas.net

- Но позвольте, как он мог работать главным военным прокурором Украины?

- Я его туда не назначал. Это гражданин Порошенко дал ему туда рекомендацию.

