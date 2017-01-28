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Расстрел головного мозга. ФОТО

13:09 28.01.2017

Главного военного прокурора Украины высмеяли за фальшивый советский расстрельный приговор

Анатолий Матиос. Фото с сайта ruposters.ru

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос попытался напугать подписчиков своего Facebook "жестокостями тоталитарного режима СССР", опубликовав поддельный документ о расстреле за отсутствие временной регистрации.

Публикацию "приговора" некоего Казакпаева Азамата Халыковича к смертной казни за отсутствие временной регистрации Матиос снабдил серьезным комментарием. Он охарактеризовал это как "террор в тюрьме народов" и заявил, что гангреной ЛНР и ДНР Украину туда же "вежливо" зовет сосед. "Неужели ты ничего не видишь, толерантная безвизовая Европа?" — задается Матиос вопросом.

В одном из первых же комментариев украинского чиновника попытались просветить, что "расстрельный приговор" — шутка жителей казахского Акмолинска. Тема отсутствия прописок настолько задела местных жителей, что они облекли ее в юмористическую форму. В оригинальной публикации авторы даже предупредили о том, что подделка распространяется по социальным сетям и нужно быть внимательным, но это не спасло военного прокурора.

Пользователи сразу же поделились с госслужащим ссылкой на чистый бланк этого документа, куда можно вписать любые необходимые данные, но Матиос твердо стоял на своем, рассказывая о голодоморе и расстрелах украинцев. Его не убедили даже доводы о том, что в печатных машинках того времени невозможно было поменять размер шрифта.

Читатели Матиоса не замедлили на это отреагировать.

PS. Хех, знакомый сайт. Делал его знакомый севастополец (который сейчас админит политический форум "Севастополь.Инфо"). Его фишка заключалась в том, что там можно было используя шаблоны советских документов с печатью и подписью, придумывать шуточные приказы про награждения и расстрелы за подписью товарища Сталина, ну и заодно высмеивались исторические фальшивики вроде "записки Берия" по Катынскому делу.

Если бы автор знал тогда, что пройдет время и серьезное должностное лицо будет настаивать на подлинности подобных гэгов, это его изрядно бы позабавило. Таким образом, сайт смог помимо прочего, еще и продемонстрировать вопиющую глупость главного военного прокурора Украины.

Несколько примеров свежих, буквально только что рассекреченных документов об ужасах сталинского режима.


Эти и другие "документы" можно без труда изготовить вот на этом сайте - stalinanavas.net

- Но позвольте, как он мог работать главным военным прокурором Украины?
- Я его туда не назначал. Это гражданин Порошенко дал ему туда рекомендацию.
 

Темы: Украина, Ситуация на Украине
Источник: Живой Журнал COLONELCASSAD
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Комментарии читателей
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28.01.2017, 19:44
Гость: Гость

"Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос попытался напугать подписчиков своего Facebook "жестокостями тоталитарного режима СССР" - Толя, я тебе сейчас покажу, как нужно пугать людей. Вот у меня сегодня бывший сосед приехал из Америки, он инвалид, кажется ДЦП, я в медицине не сильна. Мы его спросили, чего он приехал, так оказывается - зубы лечить. Я честно говоря офигела. Инвалид летит через океан с другого конца мира, можно сказать, рискует жизнью, поскольку в последнее время самолеты стали неприлично часто падать. Причем, вся фишка в том, что стоимость дороги где-то 1000 долларов, а у него пенсия - 700 долларов. И все это ради того, чтобы вылечить зуб. Когда я спросила, а не дешевле было бы сделать это в Штатах. Его ответ меня добил окончательно - я даже прониклась симпатией к нашему Пете - 1000 долларов стоит один зуб - это при его пенсии в 700 долларов. У него здесь загородный дом, хороший кусок земли, и на его пенсию здесь у нас он мог бы вылечить целых 6 зубов. А там он живет в квартире, которую ему выделило государство, и даже не может себе позволить полечить зубы. Это при том, что Барашка столько льгот для них сделал - даже продукты бесплатно раздают, кому не хватает. Ничего, Трамп им теперь покажет, где раки зимуют. И знаете, я зразу как-то оценила, что у нас не все так плохо, и сестра у меня - тоже хороший стоматолог, и главное бесплатный - это же сколько тысяч баксов я благодаря ей сэкономила. Вообщем, Толя, учись, тебе в жизни пригодиться...
28.01.2017, 18:46
Гость: Остолоп

Что тут сказать... Перед нами хроникус бандерлогус вульгариус.
28.01.2017, 18:00
Гость: Helge

Это страшно, на самом деле, ТАКУЮ должность занимает лживый, тупой и подлый человечек. У него же власть, люди в подчинении.
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