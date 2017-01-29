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Литовский депутат предложил отобрать у России Калининград

18:59 29.01.2017
Калининград. Фото с сайта kaliningradhotels.ru
Калининград. Фото с сайта kaliningradhotels.ru
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Литовский парламентарий и бывший пресс-секретарь президента страны Линас Бальсис выступил забрать у России Калининградскую область

«Калининград не был в Потсдаме или Хельсинки отдан России в вечное пользование», - цитирует его портал Baltnews.lt. По словам депутата, регион был передан под администрацию СССР временно, до подписания в Европе окончательного мирного договора.

Бальсис считает, что решением вопроса об отторжении от РФ Калининградской области должна заняться сама Литва, руководство Евросоюза или же им надлежит сделать это совместными усилиями.

Депутат также заявил, что послевоенному порядку в Европе «приходит конец», поскольку Россия нарушила правило нерушимости границ присоединением Крыма.

Идея изъятия у РФ Калининградской области ранее высказывалась депутатом Лауринасом Касчюнасом. По его словам, Россия таки образом должна заплатить за Крым.

Калининград до 1946 года назывался Кенигсбергом и был центром Восточной Пруссии. После Потсдамской конференции (1945 год) отошел к СССР при разделе провинции между Советским Союзом и Польшей.
 

Темы: Россия, Калининград, Литва, Отношения России с республиками бывшего СССР, Территориальные и финансовые претензии к России со стороны республик бывшего СССР, История СССР, История ХХ века
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Комментарии читателей
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29.01.2017, 22:24
Гость: член КПСС

или воскресим товарища Сталина, и он спасет несчастный русский народ, или придется возврашать и не только Калининградскую область.
29.01.2017, 22:08
Гость: .

Россия уже далеко не та тряпка о которую можно было любым ушлепкам вытирать в 90-х ноги. Собаки лают, ветер носит.
29.01.2017, 21:43
Гость: Ильдус

А зачем ему руки? Он же депутат - тут язык нужен без костей.
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