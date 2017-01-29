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У голландцев возникли трудности с расшифровкой данных РФ по МН17

20:31 29.01.2017
Фото с сайта nnm.me
Фото с сайта nnm.me
Сюжет: Катастрофа малайзийского «Боинга» под Донецком

Голландские следователи испытывают трудности с расшифровкой данных по катастрофе малазийского «Боинга», полученных от России.

По словам представителей прокуратуры Нидерландов, формат предоставленной информации не соответствует международным стандартам. В связи с этим для лучшего понимания того, что изображено на снимках с радаров необходима дополнительная информация, сообщает издание Standart.

Отмечается, что Нидерланды уже направили в Россию запрос о предоставлении данных в более удобном формате.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение в июле 2014 года в Донецкой области. На его борту находились 289 человек, все они погибли. Предполагается, что самолет сбит ракетой, запущенной с земли. Киевские власти обвиняют в этом ополченцев, а те, в свою очередь, возлагают вину на ВСУ. Российские специалисты читают, что ракета была выпущена с территории, контролируемой украинскими войсками.
 

Темы: Россия, Нидерланды, Катастрофа малайзийского «Боинга» под Донецком
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Комментарии читателей
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29.01.2017, 22:05
окак!

"У голландцев возникли трудности с расшифровкой данных РФ по МН17"наши документацию зашифровали,специально,чтоб голландцы не поняли,так получается!
29.01.2017, 21:45
Petras

Дурака включили
29.01.2017, 21:39
Ильдус

Голландцы настаивали на предоставлении им ПЕРВИЧНОЙ информации с наших радаров. А она (информация) оказывается не только НЕ на английском языке, но и даже НЕ в "Блокноте" Виндус.
:)))
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