Голландские следователи испытывают трудности с расшифровкой данных по катастрофе малазийского «Боинга», полученных от России.

По словам представителей прокуратуры Нидерландов, формат предоставленной информации не соответствует международным стандартам. В связи с этим для лучшего понимания того, что изображено на снимках с радаров необходима дополнительная информация, сообщает издание Standart.

Отмечается, что Нидерланды уже направили в Россию запрос о предоставлении данных в более удобном формате.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение в июле 2014 года в Донецкой области. На его борту находились 289 человек, все они погибли. Предполагается, что самолет сбит ракетой, запущенной с земли. Киевские власти обвиняют в этом ополченцев, а те, в свою очередь, возлагают вину на ВСУ. Российские специалисты читают, что ракета была выпущена с территории, контролируемой украинскими войсками.

