]]> ]]>
Главная В мире Новости

Суд приостановил исполнение указа Трампа об ограничении въезда в США

15:16 29.01.2017
Фото с сайта pixabay.com
Материалы по теме:

Федеральный суд в Бруклине разрешил временное пребывание гражданам, которые уже прибыли в США и были задержаны в аэропортах в соответствии с новым указом президента страны Дональда Трампа по миграционной политике, сообщает РБК со ссылкой на Reuters. Таким образом, суд частично приостановил исполнение президентского указа.

Как уточняется, тем гражданам, кто уже прибыл в страну и у кого есть действующие визы, разрешается временно остаться. По оценкам Американского союза защиты гражданских свобод (American Civil Liberties Union, ACLU), решение коснется порядка 100–200 человек, уже задержанных в разных аэропортах США или еще находящихся в пути.

Представитель Министерства внутренней безопасности США заявил Reuters, что ведомство внимательно следило за данным судебным процессом. При этом собеседник отметил, что пока копию судебного решения они не получили. Представитель министерства заявил, что речь идет о 375 гражданах, кого затронул данный указ. Из них 109 прибыли в США и им было отказано во въезде в страну. Еще 173 человека не были допущены в самолеты представителями авиакомпаний еще в аэропортах вылета.

Речь идет об указе Трампа, выпущенном в минувшую пятницу. Согласно документу, в частности, на 90 дней запрещается въезд в США лицам из семи стран с преимущественно мусульманским населением. Речь идет о гражданах Ирана, Ирака, Ливии, Сирии, Сомали, Судана и Йемена.

После выхода указа в аэропортах страны начали задерживать прибывших в США граждан из стран, попавших под запрет. В субботу в аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке вспыхнула многочисленная акция протеста. Собравшиеся выступали против миграционного указа Трампа и требовали освободить задержанных.

Темы: США, Проблемы мигрантов в мире
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
29.01.2017, 16:42
Гость: Мик

Саудовскую Аравию, катар забыл и ИГИЛ.
29.01.2017, 16:40
Гость: Зоя

То ли дело в России? Границы - открыты, виз - нет. Бери билет на поезд в Бишкеке или в Душанбе и через трое суток ты на Казанском вокзале. Добро пожаловать в Москву!
Киргизами, таджиками и узбеками Москва - наводнена!
29.01.2017, 16:32
Гость: едут из стран

где обама развезал войны беженцы и среди них 100% есть терраристы!и только один в америке человек решил позаботиться что бы их невзрывали и нетаранили грузовиками,но нет!вышли с митингом что бы пускали терраристов...это как надо отбить мозг в америке населению что бы с радостью встречать своих же палачей?называеться толлираризм!
Все комментарии (5)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.