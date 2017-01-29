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Подопытные, но не кролики

15:34 29.01.2017 , Гришин Александр
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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На украинцах разрешили проводить испытания новых медицинских препаратов. И другие новости украинской смуты

ИСПЫТАТЕЛИ ПОНЕВОЛЕ

Украинцы переместились в авангард всего человечества. Нет, они не изобрели что-то принципиально новое, не разрешили одну из великих загадок природы. Но их роль для развития мировой фармацевтической промышленности теперь невозможно недооценить.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения гражданка США Ульяна Супрун, переехавшая в Киев во время Майдана, вступив в свою нынешнюю должность, первым подписала приказ, которым разрешила проводить испытания 95 новых медицинских препаратов на украинцах. Об этом, кстати, сообщила депутат Верховной Рады Александра Кужель.

- Этим приказом она позволила в Украине проводить испытания на украинских гражданах 95 препаратов. При том, что испытания одного препарата за границей стоят где-то 50 тысяч долларов, а у нас это делается бесплатно. Из этих 95-ти семь позиций – это как раз фирма, где работала Супрун ранее, и теперь одна из ее замов – «Parexel Ukraine». Иностранная компания...

Знают ли наши граждане, что их испытывают? – спросила Кужель в завершение своей реплики.

Напомним, что три недели назад директор Киевского городского центра сердца, ведущий украинский кардиохирург Борис Тодуров обвинил Супрун в некомпетентности и возложил на нее вину за будущие смерти украинцев от нехватки лекарств. Кужель также заинтересовал вопрос об отсутствии лекарств, в частности, импортных, закупаемых за валюту.

- Есть закон о валютном регулировании, который предусматривает получение продукции в течение 90 дней, или назад деньги, если продукцию не получили. За это предусмотрена уголовная ответственность. Когда я ставлю вопрос: почему больше девяти месяцев прошло, не трех, а девяти, заплатили деньги, а лекарств нет - ответа нет, - возмутилась она. Напомним также, что некоторые украинские СМИ обвинили Супрун в выводе за границу свыше 4 млрд. гривен.

Как это нет лекарств? А эти 95 препаратов новых не лекарства что ли? Ну да, действие их еще неизвестно, но создавали ведь их для благих целей. Так что украинцам предстоит послужить развитию фармацевтики, пусть, всего лишь, своими организмами. Как лабораторные мышки или обезьяны. Исключительно в научных целях. А там, кто знает, может, организмы подойдут на органы и после этих испытаний.

НЕДОЛИВ НА АЗС – ЭТО ДЕТСКИЕ ШУТОЧКИ

Потрясающие известия пришли из Одессы. Оказывается, недолив на АЗС – это всего лишь детские шуточки по сравнению с тем, что делалось в международном аэропорту "Одесса" предприимчивыми местными коммерсантами. Оказывается, в самолеты, которые заправлялись в Одессе, систематически недоливали топливо. Не в автобус или автомобиль, а в самолеты. Расследование по этому делу в настоящее время ведет Служба Безопасности Украины. Только одна лишь польская авиакомпания LOT, по данным следствия, недополучила в прошлом 2016-м году свыше 15 тонн топлива. Это при условии, если его в аэропорту Одессы еще не бодяжили. Напомнило:

- Дедушка, а правда ты во время войны несколько немецких бомбардировщиков сбил?

- В общем, да. Хотя, как сбил? Недозаправил немного…

В любом случае, это известие вряд ли послужит укреплению украинско-польских отношений, заметно подпорченных в последние дни и недели.

НЕТ МЭРА – НЕ БУДЕТ И ФОРУМА

Гордые украинские националисты получили про мокрой сопатке от не менее гордых поляков. Украинские власти запретили въезд на Незалежную мэру польского города Перемышль Роберту Хоме за участие, как было сказано, в антиукраинских акциях.

В ответ польские чиновники и депутаты Сейма и Сената от правящей в Польше партии «Порядок и справедливость» заявили, что будут бойкотировать 10-й юбилейный Экономический форум «Украина-Польша», который начал работать в городе Жешув. И будут бойкотировать до тех пор, пока Украина не отменит свои санкции в отношении мэра Перемышля.

Гордые украинские чиновники ответили в духе «низачто!».

Тогда уже высокопоставленные чиновники Польши заметили, что в таком случае встает вопрос вообще о возможности польско-украинского сотрудничества.

И тут гордые украинцы совершенно искренне удивились – «анастозащо?» - и отменили запрет Хоме на въезд в Незалежную. Хотя часть мероприятий форума к тому времени уже завершилась, в результате опыта был получен бесценный опыт эффективности воздействия кнута на украинские власти.

P.S. Покращення (улучшения) Украины на дорожку – с 1-го февраля «Нафтогаз» повышает цены на газ для промышленных потребителей на 22%. Поднимутся из-за подорожания газа в Европе и тарифы для населения. Поднимут цены на билеты и на Украинской железной дороге (не меньше, чем на 15%, а 1-го октября билеты подорожают еще раз), больше придется платить за ТВ-пакеты кабельного телевидения, Интернет, перестанут действовать ряд дешевых тарифов мобильной связи. Их заменят более дорогие услуги.

Темы: Украина, Ситуация на Украине
Источник: Комсомольская Правда
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Комментарии читателей
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29.01.2017, 18:12
Гость: А разве кто-то удивлен?

«анастозащо?» - это было и есть укродевизом! Заслужили... За что вот только люди погибли в Киеве и не только?
29.01.2017, 17:58
Гость: гражданка США Ульяна ВУкраине

Хорошо бы одновременно говорить и о России,о наших "друзьях" заклятых - либерастах. Что они позволяют США делать на нашей территории с нашими людьми! Вы ведь не будете спорить,что у нас все замечательно и МЫ сами себе хозяева!
29.01.2017, 17:56
Гость: Гость

И правильно, так им и надо. У нас народ в булочную на автомобиле ездит. Раньше в выходные к торговому центру вообще подойти нельзя было - сплошной поток машин - нельзя даже перейти дорогу. Я в выходные, когда ехала к родителям за город - все маршрутки набиты битком - народ не влезал даже. Каждый день катались на дачи. А сейчас - бензин подорожал - за хлебом можно и пешком сходить, вчера еду от родителей - 8 человек в маршрутке и ни одного дачника - вот что значит дорогой проезд. А что касается медицины, то это вообще полный беспредел. Я еще до кризиса работала в этой сфере юристом. Я вам скажу такой наглости, как здесь я в жизни своей не видела. Санитарки и медсестры вообще ни фига не делают, и при этом получают почти 2 ставки. В детской городской больнице небольшого областного центра - где-то 15 бухгалтеров почти на 2 ставки. И учитывая, что треть из них были пенсионеры, то суммарный доход некоторых особ (в частности санитарок) составлял тогда где-то приблизительно 400 долларов в месяц. А за это она должна была помыть всего несколько кабинетов - час работы на протяжении дня. И это все происходило в нищей Украине. Наверное богатым европейцам такая жизнь даже не снилась. Представьте себе, товарищи янки, как у нас народ жил, пока вы не решили нас "осчастливить" своей "американской мечтой". Да, кстати, Петя, медикам и учителям не верь, что им денег не хватает на зарплаты - там слишком много нахлебников. Если их всех убрать, у врачей и учителей будет вполне приличная зарплата...
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