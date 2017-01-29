Адвокат Януковича назвал условия его возвращения на Украину

Адвокат экс-президента Украины Виктора Януковича Виталий Сердюк назвал условия, на которых бывший глава государства готов вернуться на родину для участи в суде.

По его словам, Януковичу должна быть обеспечена личная безопасность, а также расследовано дело о покушении на него, сообщает телеканал «112 Украина». При этом Сердюк добавил, что защита сделает все возможное для того, чтобы упомянутое расследование было завершено как можно быстрее.

До выполнения данных условий Янукович будет участвовать в судебных разбирательствах дистанционно, отмети адвокат.

Янукович занимал пост президента Украины с 2010 по 2014 год. Он покинул страну в начале 2014 года после государственного переворота. Новые украинские власти обвинили его в госизмене. Расследование данного дела генпрокуратура страны продлила до конца марта.

