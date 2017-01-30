Голландцы уперлись в русский «Утес»

В Нидерландах не сумели расшифровать данные по MH17 от России, формат якобы не соответствует международным стандартам

Следователи из Нидерландов не смогли использовать данные с российских радаров с информацией о крушении Boeing в Донбассе, которые им передала Россия. Об этом сообщает австрийское издание Der Standard.

«Необходимо больше информации, чтобы понять, что именно зафиксировали радары», — объяснил представитель голландской прокуратуры.

По его словам, данные РЛС были переданы в формате, который не соответствует международным стандартам. Теперь запрос о предоставлении данных направлен голландской стороной в Москву повторно.

В сентябре прошлого года прокуратура Нидерландов, расследовавшая трагедию, заявила, что Boeing MH17 авиакомпании Malaysian Airlines разбился из-за попадания в него ракеты зенитно-ракетного комплекса «Бук», который находился на территории, контролируемой ополченцами самопровозглашенной ДНР. По данным голландских следователей, установлено более 100 человек, причастных к транспортировке «Бука» из России на Украину и обратно. Их имена не были опубликованы, так как пока в ходе расследования официальных обвинений никому не предъявлено.

Незадолго до объявленной заранее даты публикации отчета голландского следствия, 22 сентября, российский концерн «Алмаз-Антей» заявил, что располагает радиолокационными данными о воздушной обстановке за 17 июля 2014 года в районе крушения Boeing MH17.

26 сентября на брифинге в московском Центре управления повседневной деятельностью Воздушно-космических сил начальник радиотехнических войск ВКС генерал-майор Андрей Кобан рассказал, что новые данные были отправлены российским следственным органам для последующей передачи их голландской стороне.

По его словам, российский трассовый радиолокационный комплекс «Утес-Т», расположенный в поселке Усть-Донецк Ростовской области и предназначенный для управления воздушным движением самолетов на трассах гражданской авиации, не зафиксировал ракету, выпущенную по МН17.

На сайте производителя радиолокатора «Утес-Т» — Лианозовского электромеханического завода (далее — АО «НПО «ЛЭМЗ», входит в АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей») утверждается, что он соответствует требованиям ИКАО и Евроконтроля.

Если бы гражданский самолет сбила ракета ЗРК «Бук», выпущенная из любого района восточнее точки катастрофы, то есть населенного пункта Снежное, то она была бы зафиксирована в данных первичной радиолокационной информации «Утес-Т», подчеркнул тогда Кобан.

Во время брифинга журналистам российских и иностранных изданий военные продемонстрировали запись с мониторов усть-донецкого радиолокатора, на которых был виден МН17 в последние минуты и секунды до катастрофы. Кобан обратил внимание журналистов на то, что в этот момент гражданская РЛС у самой границы с Украиной зафиксировала российский беспилотник «Орлан-10», несмотря на его небольшие размеры (длина около 2 м) и корпус из композитных материалов. По его мнению, это подтверждает, что пятиметровая металлическая ракета ЗРК «Бук» не осталась бы незамеченной. Во всяком случае, будь она запущена восточнее места трагедии.

Однако тогда в Минобороны подчеркнули, что технические возможности российских средств объективного контроля «не позволяют сделать вывод о том, был ли произведен пуск ракеты с территорий, находящихся южнее или западнее точки катастрофы».

По мнению российских военных, прояснить ситуацию с возможным пуском ракеты с этих территорий могли бы космические снимки, о существовании которых заявляли в США и на Украине. Кроме того, тень на украинскую сторону бросает тот факт, что она до сих пор не обнародовала данные со своих РЛС в день трагедии, считают в Минобороны России.

Заместитель главного конструктора научно-производственного объединения «Лианозовский электромеханический завод» Виктор Мещеряков на том же брифинге уточнил, что усть-донецкий радиолокатор не зафиксировал никаких других воздушных судов вокруг MH17 в последние минуты его полета, кроме двух гражданских самолетов к востоку от Boeing.

По словам Мещерякова, Boeing МН17 был обнаружен ростовским радиолокатором на расстоянии 404 км от Усть-Донецка в диапазоне первичной радиолокационной информации, а затем на дальности 362 км — во вторичной (то есть «Утес-Т» уловил уже не отраженные радиоволны, а сигнал от бортового оборудования самого Boeing).

ЛЭМЗ ранее сообщал, что соответствующие данные с усть-донецкого трассового радиолокатора «Утес-Т» были получены специалистами предприятия еще в конце июля 2014 года в рамках проведения плановых сервисных работ по замене носителей информации с головных процессоров.

Как уверяют на предприятии, до недавнего времени изъятые носители информации хранились исключительно на самом ЛЭМЗ «с целью дальнейшего контроля качества работы системы: выявления и анализа возможных неисправностей и предотвращения вероятных ошибок в работе комплекса».

Только в июле 2016 года, после официального запроса Следственного комитета России в АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» о предоставлении для помощи международному расследованию всей имеющейся информации по катастрофе малайзийского самолета, специалисты ЛЭМЗ, проверив хранящуюся на предприятии архивную информацию, выявили наличие, возможно, интересующих следствие материалов за 17 июля 2014 года.

Речь шла о «первичных радиолокационных изображениях воздушного пространства в необработанном виде».

В 2014 году в Минобороны упирали на версию о том, что в день крушения MH17 российскими РЛС был зафиксирован набор высоты в направлении малайзийского Boeing украинским самолетом типа Су-25. Удаление штурмовика от гражданского лайнера якобы составляло от 3 до 5 км. Военные тогда подчеркивали, что Су-25 по своим характеристикам способен «кратковременно» достигать необходимой для атаки малайзийского Boeing высоты в 10 тыс. м, а в состав его штатного вооружения входит ракета класса «воздух-воздух» Р-60, способная захватывать и поражать цель на удалении в несколько километров.

Тогда информацию военные подтвердили видеокадрами работы Ростовского зонального центра Единой системы организации воздушного движения.

Позже официальный представитель СК Владимир Маркин заявил, что российские следователи даже получили показания украинского летчика, подтвердившего причастность к катастрофе Су-25 вооруженных сил Украины.

На борту сбитого 17 июля 2014 года над Донецкой областью Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур, находились 283 пассажира и 15 членов экипажа. Все они погибли. Расследование голландской прокуратуры с целью установления виновных продолжается.

Автор: Михаил Иванов