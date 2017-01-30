Литовские власти отказались от притязаний на Калининград

Литва не намерена оспаривать статус Калининградской области. Данный вопрос отсутствует в повестке внешней политики республики. Об этом заявила пресс-секретарь главы МИД Литвы Раса Якилайтене, сообщает ТАСС.

Она отметила, что Вильнюс не имеет территориальный претензий ни к кому из соседей. Кроме того, литовские власти против любых изменений границ в одностороннем порядке.

Что касается Калининградской области, то представитель ведомства подчеркнула, что данный регион является интегрированной частью Российской Федерации.

Накануне депутат литовского парламента Линас Баальсис предложил отобрать Калининград у РФ. По его словам, область «не была отдана России в вечное пользование». При этом он заявил, что в возврате региона Литве должно помочь руководство ЕС. В Совете Федерации России в ответ на это предложили Литве вернуть район Вильнюса, который республика получила после Второй мировой войны.

