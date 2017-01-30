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Литовские власти отказались от притязаний на Калининград

23:16 30.01.2017
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Литва не намерена оспаривать статус Калининградской области. Данный вопрос отсутствует в повестке внешней политики республики. Об этом заявила пресс-секретарь главы МИД Литвы Раса Якилайтене, сообщает ТАСС.

Она отметила, что Вильнюс не имеет территориальный претензий ни к кому из соседей. Кроме того, литовские власти против любых изменений границ в одностороннем порядке.

Что касается Калининградской области, то представитель ведомства подчеркнула, что данный регион является интегрированной частью Российской Федерации.

Накануне депутат литовского парламента Линас Баальсис предложил отобрать Калининград у РФ. По его словам, область «не была отдана России в вечное пользование». При этом он заявил, что в возврате региона Литве должно помочь руководство ЕС. В Совете Федерации России в ответ на это предложили Литве вернуть район Вильнюса, который республика получила после Второй мировой войны.
    

Темы: Литва, Отношения России и США, Отношения России с республиками бывшего СССР, Территориальные и финансовые претензии к России со стороны республик бывшего СССР
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Комментарии читателей
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31.01.2017, 02:10
Гость: Олег

А поздно. Раз они сказали, что не признают Хельсинкский договор, их границы перестали быть нерушимыми.
31.01.2017, 00:14
Гость: Кука

Надобно бы поднять вопрос о договоре Петра1 со шведским королем о договоре купли-продажи Россией Прибалтики оптом земли с хуторами, хуторянами, скотом и их детьми
30.01.2017, 23:57
Гость: А что так? )))

Ответка из Совета Федерации России испугала? )))
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