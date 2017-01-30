В Грузии допустили восстановление дипотношений с Россией

Специальный представитель грузинского премьера по связям с Россией Зураб Абашидзе заявил, что при определенных условиях Москва и Тбилиси могут вернуться к вопросу восстановления дипотношений, передает РИА Новости.

Грузия разорвала дипотношения с Россией в августе 2008 года в ответ на признание независимости Абхазии и Южной Осетии. Однако представители нового правительства страны, которые пришли к власти в октябре 2012 года, назвали нормализацию отношений с Москвой одним из главных приоритетов внешней политики.

Сейчас диалог между странами поддерживается в рамках женевских дискуссий и регулярных встреч Зураба Абашидзе и статс-секретаря — заместителя министра иностранных дел России Григория Карасина, которые проходят в Праге.

Как рассказал "Известиям" Абашидзе, новая встреча с Карасиным намечена на первую неделю февраля. Дипломаты намерены обсудить торгово-экономические связи, транспортные коммуникации и "определенные гуманитарные проблемы".

В конце 2016 года Карасин и Абашидзе подтвердили, что намерены и далее следовать курсом нормализации отношений. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что не исключает возвращения безвизового режима для граждан Грузии, для этого, по его словам, есть все основания.