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В Грузии допустили восстановление дипотношений с Россией

11:30 30.01.2017
Флаги России и Грузии. Фото с сайта discussiya.com
Флаги России и Грузии. Фото с сайта discussiya.com
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Специальный представитель грузинского премьера по связям с Россией Зураб Абашидзе заявил, что при определенных условиях Москва и Тбилиси могут вернуться к вопросу восстановления дипотношений, передает РИА Новости.

Грузия разорвала дипотношения с Россией в августе 2008 года в ответ на признание независимости Абхазии и Южной Осетии. Однако представители нового правительства страны, которые пришли к власти в октябре 2012 года, назвали нормализацию отношений с Москвой одним из главных приоритетов внешней политики.

Сейчас диалог между странами поддерживается в рамках женевских дискуссий и регулярных встреч Зураба Абашидзе и статс-секретаря — заместителя министра иностранных дел России Григория Карасина, которые проходят в Праге.

Как рассказал "Известиям" Абашидзе, новая встреча с Карасиным намечена на первую неделю февраля. Дипломаты намерены обсудить торгово-экономические связи, транспортные коммуникации и "определенные гуманитарные проблемы".

В конце 2016 года Карасин и Абашидзе подтвердили, что намерены и далее следовать курсом нормализации отношений. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что не исключает возвращения безвизового режима для граждан Грузии, для этого, по его словам, есть все основания.

Темы: Грузия, Отношения России и Абхазии, Отношения России и Южной Осетии, Отношения России с республиками бывшего СССР
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Комментарии читателей
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30.01.2017, 17:31
Ну-ну

Так пущай в Абхазии проводят соответствующий Референдум :)
30.01.2017, 17:31
Им нужны

им очередные транши для распила.
30.01.2017, 17:28
Чистая правда

но разум либерастов затыкается зеленью от продажи кислого вина и палёного "коньяк." Сейчас вот ещё и грузинский чай из соломенных ошмётков вернут на прилавки.
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