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Парламент Ирака запретил въезд в страну гражданам США

18:25 30.01.2017
Государственный флаг Ирака. Фото с сайта megabook.ru
Государственный флаг Ирака. Фото с сайта megabook.ru
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Иракский парламент проголосовал за запрет на въезд в страну американских граждан. Данная мера стала ответом на ужесточение Вашингтоном своей миграционной политики. Об этом сообщает издание Politico, со ссылкой на двух депутатов.

Они отметили, что решение парламента носит рекомендательны характер и не является обязательным для правительства Ирака.

Собеседники издания не уточнили, будет ли запрет распространяться на американских военнослужащих, представителей неправительственных и гуманитарных организаций, нефтяных и других компаний.

Кроме того, пока не известно, повлияет ли как-либо решение парламента на сотрудничество в борьбе против террористической группировки ИГ (запрещена в России).

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому на территорию страны временно запрещается въезд мигрантов из стран с преимущественно мусульманским населением. В их числе оказался и Ирак. Кроме того, указ на неограниченное время приостанавливает прием Америкой беженцев из Сирии. По словам Трампа, ужесточение миграционной политики направлено против террористов.
 

Темы: Ирак, США, Международные отношения, Проблемы мигрантов в мире
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Комментарии читателей
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30.01.2017, 22:23
Гастарбаев

Вамэ!!!! Плачь американский народ! Как теперь-мана жить будем????!
30.01.2017, 20:03
Мик

Типа проамериканское правительство в Ираке зашаталось и опять дда здравствует КПСС/БААС!!!!!
30.01.2017, 19:39
.

Надо было парламенту Ирака запретить въезд армии Буша в 90х.
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