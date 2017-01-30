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Посольство России в Лондоне обвинило «Би-би-си» в искажении информации

11:49 30.01.2017
Фото с сайта wikipedia.org
Фото с сайта wikipedia.org
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Посольство России в Лондоне обвинило британскую «Би-би-си» в распространении некорректных сведений об отношении Москвы к сирийской оппозиции, сообщает РИА Новости.

«Постправда «Би-би-си»: на самом деле Россия отличает террористов от настоящей сирийской оппозиции – посмотрите на переговоры в Астане. Право на ложь?!»,— говорится в сообщении дипведомства. В нем также представлен отрывок из статьи «Би-би-си» о телефонном разговоре президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина, в которой говорится, что Москва считает террористами всех сирийских оппозиционеров.

Дипломатическое представительство опубликовало пост после того, как на сайте «Би-би-си» появилась статья о телефонных переговорах российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. В ходе них лидеры беседовали в том числе и о положении дел на Ближнем Востоке.

В частности, в статье говорилось: "Россия считает террористами всех повстанцев в Сирии, настроенных против Асада. Хотя прошлая администрация США поддерживала некоторые умеренные группировки повстанцев, которые были против президента Башара Асада".

Накануне Владимир Путин и Дональд Трамп провели первый с момента инаугурации американского лидера телефонный разговор. Они обсудили широкий круг проблем международных и двусторонних отношений. В Москве рассчитывают вновь объединиться против общего врага — терроризма. При прежней администрации США этого сделать так и не удалось, несмотря на многочисленные предложения России.

Темы: Лондон, Посольства и консульства в мире, Недостоверная информация и ложь в СМИ, Телевидение и его влияние на общество в России
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Комментарии читателей
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30.01.2017, 16:21
Lаврентий

- Когда BBC и CNN не врут?
-Тогда, когда они молчат :)
Впрочем, фильтровать надо любую информацию, любых СМИ...
30.01.2017, 15:23
Так по случаю-совпадение.

Идёт рота солдат( Европа) в ногу, а ОДИНхреновый солдат не в ногу(россия) Но он утверждает что это ВСЕ идут неправильно, один он идёт правильно.
30.01.2017, 15:08
Мик

Лондон 2 опиумные войны начал и с фашистами Элас убивал, а потомв греции были черные полковники.
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