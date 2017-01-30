Посольство России в Лондоне обвинило «Би-би-си» в искажении информации

Посольство России в Лондоне обвинило британскую «Би-би-си» в распространении некорректных сведений об отношении Москвы к сирийской оппозиции, сообщает РИА Новости.

«Постправда «Би-би-си»: на самом деле Россия отличает террористов от настоящей сирийской оппозиции – посмотрите на переговоры в Астане. Право на ложь?!»,— говорится в сообщении дипведомства. В нем также представлен отрывок из статьи «Би-би-си» о телефонном разговоре президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина, в которой говорится, что Москва считает террористами всех сирийских оппозиционеров.

Дипломатическое представительство опубликовало пост после того, как на сайте «Би-би-си» появилась статья о телефонных переговорах российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. В ходе них лидеры беседовали в том числе и о положении дел на Ближнем Востоке.

В частности, в статье говорилось: "Россия считает террористами всех повстанцев в Сирии, настроенных против Асада. Хотя прошлая администрация США поддерживала некоторые умеренные группировки повстанцев, которые были против президента Башара Асада".

Накануне Владимир Путин и Дональд Трамп провели первый с момента инаугурации американского лидера телефонный разговор. Они обсудили широкий круг проблем международных и двусторонних отношений. В Москве рассчитывают вновь объединиться против общего врага — терроризма. При прежней администрации США этого сделать так и не удалось, несмотря на многочисленные предложения России.