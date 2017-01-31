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Правозащитники призвали закрыть Трампу въезд в Брюссель

21:46 31.01.2017
Дональд Трамп. Фото с личной страницы в Twitter
Дональд Трамп. Фото с личной страницы в Twitter
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Европейская ассоциация защиты прав человека и Лига прав человека обратились к властям Бельгии с призывом запретить въезд в Брюссель президенту США Дональду Трампу.

Просьба связана с возможным участием американского лидера в предстоящих саммитах НАТО и Евросоюза, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Libre Belgique.

Правозащитники ополчились на Трампа из-за его указов, направленных на ужесточение миграционной политики США.

«Наши соотечественники, имеющие двойное гражданство, бельгийское, с одной стороны, и одно из семи названных стран, с другой стороны, не смогут въехать в Соединенные Штаты из-за этого президентского указа», - цитирует агентство заявление организаций.

Ранее аналогичная ситуация возникла в Великобритании. Там петицию против официального визита Трампа в страну подписали свыше полутора миллиона человек. По мнению автора документа, приезд президента США, известного «своим женоненавистничеством и вульгарностью», поставит в неловкое положение королеву Елизавету II. Однако позднее появилась петиция противоположного характера и ее уже поддержали свыше 100 тысяч человек. Это означает, что оба документа подлежат рассмотрению парламентом Великобритании.
 

Темы: Бельгия, США, Общественно-политическая жизнь за рубежом
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
01.02.2017, 00:34
Гость: Интересно,

эти пацаны не боятся, что Трамп их просто пошлет "вдоль по Питерской"?
Очень ему нужен это Бруссель...
01.02.2017, 00:26
Гость: ч

Трамп не хочет чтобы кто-то взрывал американцев Настоящий Президент
01.02.2017, 00:17
Гость: 123

ТИПО__Трамп ужэ не наШ....
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