Правозащитники призвали закрыть Трампу въезд в Брюссель

Европейская ассоциация защиты прав человека и Лига прав человека обратились к властям Бельгии с призывом запретить въезд в Брюссель президенту США Дональду Трампу.

Просьба связана с возможным участием американского лидера в предстоящих саммитах НАТО и Евросоюза, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Libre Belgique.

Правозащитники ополчились на Трампа из-за его указов, направленных на ужесточение миграционной политики США.

«Наши соотечественники, имеющие двойное гражданство, бельгийское, с одной стороны, и одно из семи названных стран, с другой стороны, не смогут въехать в Соединенные Штаты из-за этого президентского указа», - цитирует агентство заявление организаций.

Ранее аналогичная ситуация возникла в Великобритании. Там петицию против официального визита Трампа в страну подписали свыше полутора миллиона человек. По мнению автора документа, приезд президента США, известного «своим женоненавистничеством и вульгарностью», поставит в неловкое положение королеву Елизавету II. Однако позднее появилась петиция противоположного характера и ее уже поддержали свыше 100 тысяч человек. Это означает, что оба документа подлежат рассмотрению парламентом Великобритании.

