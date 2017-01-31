ООН потребовала прекращения боевых действий на Донбассе

Организация объединенных наций (ООН) потребовала от сторон вооруженного конфликта на Украине немедленно прекратить боевые действия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.

Он заявил, что возобновление вооруженных столкновений на линии соприкосновения является прямым нарушением минских соглашений.

Дюжаррик также потребовал обеспечить немедленный и беспрепятственный гуманитарный доступ к мирному населению и возможность работы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которая будет отчитываться о ситуации с места событий.

Кроме того, представитель всемирной организации призвал стороны конфликта возобновить усилия по его мирному урегулированию.

Ситуация на Донбассе значительно обострилась в последние несколько дней. Стороны обвиняют друг друга в эскалации конфликта, а Киев – еще и Россию. Ранее стало известно, что представители ДНР и ЛНР обратились к лидерам РФ, США и Германии с призывом заставить президента Украины остановить обстрелы Донбасса. В противном случае, по их словам, региону грозит гуманитарная катастрофа.

