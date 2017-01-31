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Япония хочет возобновить поставки рыбы в Россию с побережья Фукусимы

16:26 31.01.2017
© KM.RU, Даниил Томилов
© KM.RU, Даниил Томилов
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Япония хочет возобновить поставки в Россию рыбы из акватории, прилегающей к префектурам, пострадавшим от аварии на АЭС "Фукусима-1", так как уровень стронция в окружающей среде, по данным японской стороны, находится с допустимых пределах, сообщает пресс-служба Россельхознадзора, сообщает РИА "Новости".

«Министерство сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии сообщило, что уровень стронция в окружающей среде находится в допустимых пределах», — отмечается в сообщении. В связи с этим японцы попросили российскую сторону «оказать содействие в отмене обязательного приложения к действующему ветеринарному сертификату о результатах исследования партии рыбной продукции на наличие радионуклидов».

В Россельхознадзоре сообщили, что российская сторона уже обратилась к Евразийской экономической комиссии с просьбой рассмотреть данную возможность. «Ускорение принятию соответствующего решения со стороны ЕЭК может придать получение от японской стороны дополнительных материалов и контактов эксперта в области радиационной безопасности», — говорится в релизе.

В ноябре прошлого года сообщалось, что на ликвидацию последствий аварии на атомной станции «Фукусима» Японии придется потратить в четыре раза больше запланированного ранее — 180 миллиардов долларов. Большая часть денег пойдет на выплату компенсаций погибшим и пострадавшим, вторая по величине сумма выделена на обеззараживание пострадавшей территории. Хранение и переработка радиоактивной почвы — две следующие статьи расходов.

В июле 2015 года Россельхознадзор снял запрет на импорт рыбы с двух десятков японских предприятий в префектуре Амори, которая находится на значительном удалении от префектуры Фукусима. Эмбарго на ввоз японской рыбы было установлено в 2011 году после аварии на АЭС «Фукусима-1», вызванного сильным землетрясением. Из строя вышла система охлаждения реакторов, что привело к нарушению герметичности сооружений и радиоактивному заражению местности. Территорию вокруг станции покинули около 300 тысяч жителей, в результате удара стихии и последующей аварии погибли 18 тысяч человек.

Темы: Россия, Япония, Рыболовство и морские промыслы
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Комментарии читателей
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31.01.2017, 19:53
Рыба с

радиацией-деликатес для патриотичного россиянина.Одобрено Минздравом в свете достигнутых успехов в сфере островов и скреп.
Ну не шпроты же неправильные из прибалтики нам есть?
31.01.2017, 19:51
чинделе

Видим первые практические результаты визита ВВП к другу Синдзо. Россельхознадзору осталось изменить нормы "допустимых пределов" в правильную сторону и тогда вопрос вообще будет закрыт.
31.01.2017, 19:39
охотник за бакланами

Можно подумать в РФ не надеются на американцев .
А если в Кремле не надеются на США ,то почему скупают гособлигации США ,на десятки $ миллиардов ?
И откуда в российских СМИ ,такая жажда надежды ,что Трамп отменит санкции,и РФ с США станут страны побратимы ?
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