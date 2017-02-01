Зачем Киев снова поджигает Донбасс?

Что толкнуло украинских военных в новый вихрь братоубийственной войны именно сейчас?

И без того весьма условное затишье на подступах к Донецку завершилось. Киев пытается перейти в наступление, проявляя при этом просто потрясающие цинизм, лживость и наглость. Но что толкнуло украинских военных в новый вихрь братоубийственной войны именно сейчас?

Столь масштабных обострений в боевых действиях в Донбассе не было уже давно. Новости за прошедшие сутки больше напоминали сводки 2014 года. Правда, в этот раз в наглую ложь киевских наследников Геббельса о «провокациях сепаратистов» не поверили даже многие фанаты майдана.

Уже несколько недель украинские боевики и «волонтеры» в социальных сетях хвастались тем, как «отжимают» у ЛДНР территорию. Сначала речь шла о Светлодарской дуга, а затем – и о районе Авдеевки. В украинских СМИ по этому поводу даже выходили восторженные статьи. Минские соглашения?! Нет, не слышали…

А дальше получилось, как в известном анекдоте о гопниках, попытавшихся отобрать мобильник у боксера и затем причитавших, лежа на земле: «А нас-то за что»? Силовики ДНР жестко пресекли попытку прорыва со стороны ВСУ и успешно контратаковали противника.

Официальный Киев по привычке соврал о том, что потери армии составили то ли три, то ли пять человек, но в это уже не верили даже самые наивные. Украинские «патриотические» блогеры начали писать о том, что реальные потери гораздо больше.

А затем представители ДНР объявили, что разведка республики перехватила доклад украинского генштаба, речь в котором шла о потерях примерно в 150 человек… «Сдали» Киев даже «стратегические партнеры» - Госдеп США сообщил общественности о гибели «десятков» украинских солдат.

Когда прорыв в районе Авдеевки провалился, ВСУ вернулись к своей традиционной террористической тактике – под артиллерийским огнем украинской стороны оказались жилые кварталы Донецка, заселенные мирным населением. Причем кадры обстрелов выставили даже некоторые украинские интернет-издания.

Кроме того, украинские войска попытались совершить прорыв позиций ополчения в направлении Новоазовска, на самом юге региона. Несмотря на то, что военную технику украинская сторона там начала сосредотачивать еще загодя, добиться ничего она не смогла.

Результаты украинской операции – более чем сомнительные. Военных успехов нет. Даже условно «проукраинские» пользователи соцсетей пишут о том, что люди гибнут за интересы олигарха (и при этом весьма прозрачно намекают на Петра Алексеевича). Руководство более чем лояльной по отношению к Киеву миссии ОБСЕ в этот раз обвинило в нарушении перемирия «обе стороны».

Кому же это было выгодно?

По большому счету, только Петру Порошенко и «партии войны» в украинской власти. Логика, конечно, подсказывает, что на войну их подтолкнул кто-то из западных «серых кардиналов», обладающих огромной тайной властью, но это сейчас – весьма слабо доказуемо.

На фоне обострения украинский президент находился с визитом в Германии. Судя по информации в прессе, разговор Меркель и Порошенко не задался, и обострение в Донбассе лично «шоколадному королю» было на руку. Не дожидаясь новых болезненных рекомендаций от официального Берлина, Порошенко предпочел «сбежать» на Украину.

Нервничает Порошенко и оттого, что не понимает до конца, как будет уже в ближайшем будущем выглядеть политика США в отношении Украины. Заявления Трампа и его команды весьма противоречивы, и если в конце концов Белый дом изменит свою позицию по украинскому вопросу, это станет для Порошенко и компании настоящей катастрофой. Возобновление же боевых действий как минимум заставит Вашингтон призадуматься и отложить принятие окончательного решения.

Охлаждение отношения Запада к Порошенко произошло не только на уровне официальных лиц. Европейские средства массовой информации стали формировать общественное мнение совсем не так, как раньше. Крупнейшая ежедневная газета Германии «Süddeutsche Zeitung» даже открытым текстом возложила ответственность за обострения в Донбассе на Киев.

Но и это – не все. Украину захлестывает новая волна экономической катастрофы. Несмотря на то, что тарифы ЖКХ и так абсолютно непомерны для людей, в ближайшем будущем они вырастут еще больше. Подскочили цены на продукты питания и топливо. Опять ожидается девальвация гривны. Массово закрываются частные предприятия (ожидается, что в ближайшие месяцы их станет на 50% меньше).

Внятно объяснить происходящее населению Порошенко и Гройсман просто физически не смогут. Последнее, что им осталось, - попытаться действовать по принципу «война все спишет», и отвлекать внимание народа от ужасающих «платежек» разговорами об «агрессии». Правда, пока что у них это получается слишком топорно.

То, что вина за произошедшее полностью лежит на Киеве, видно даже невооруженным взглядом.

Понятно, что «друзья» существующего украинского режима в Европе и США попытаются в очередной раз представить виновными в произошедшем Россию и ЛДНР. Но получится ли у них это – большой вопрос.

Глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко открыто обвинил в агрессии Порошенко лично и призвал Владимира Путина, Ангелу Меркаль и Дональда Трампа повлиять на Киев с тем, чтобы тот прекратил огонь.

Будем надеяться на то, что его все-таки услышат. Правда, Киев в войне и заигрывании с радикалами зашел так далеко, что «мирных» путей решения у конфликта может в принципе не оказаться.

