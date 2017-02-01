]]> ]]>
Главная В мире Новости

Экс-глава Минюста Украины рассказала о жестком контроле над СМИ

18:00 1.02.2017
Фото с сайта madeinpiter.com
Фото с сайта madeinpiter.com
Материалы по теме:

На Украине нет никакой свободы слова. Практически все СМИ жестко контролируются властями. Об этом заявила бывший министр юстиции страны Елена Лукаш, сообщает РИА Новости.

Любой взгляд на события, отличающийся от официального, власти считают преступным. «А те, кто еще осмеливается писать правду, подвергаются гонениям и прессингу», - отметила экс-министр.

По словам Лукаш, из-за нетерпения Киева к любому альтернативному мнению многие журналисты уехали из страны. Их решение продиктовано намерением спасти себя и своих близких, поскольку критиковать власть на Украине стало опасно.

Бывший министр также привела мнение организации «Репортеры без границ», которая сочла, что в настоящее время на Украине наступил худший период для СМИ с момента обретения страной независимости.

Ранее вопрос ущемления свободы слова на Украине поднимала партия «Батькивщина». Отмечалось стремление власти взять под контроль независимые медиа, а также трудности, испытываемые отдельными СМИ при получении или продлении лицензий.
 

Темы: Украина, Внутриполитическая ситуация на Украине, Взаимоотношения власти и СМИ в мире, СМИ в мире
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
02.02.2017, 00:10
Гость: В Киев

А за что преследуют-то? У соседа квартиру ограбила? Или все-таки по политическим мотивам? То есть правду говорит?
01.02.2017, 23:22
Гость: из киева

А что ей еще говорить, когда она в Украине под заочным следствием?
Конечно, у нас здесь все плохо, и её, несчастную, несправедливо обижают.
01.02.2017, 20:14
Гость: А. В.

В чужом глазу действительно сучок. В своём же -- всего лишь соринка.
P.S. Бревно, как известно, не соизмеримо с пропорциями глаза.
Все комментарии (6)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.