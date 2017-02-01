Экс-глава Минюста Украины рассказала о жестком контроле над СМИ

На Украине нет никакой свободы слова. Практически все СМИ жестко контролируются властями. Об этом заявила бывший министр юстиции страны Елена Лукаш, сообщает РИА Новости.

Любой взгляд на события, отличающийся от официального, власти считают преступным. «А те, кто еще осмеливается писать правду, подвергаются гонениям и прессингу», - отметила экс-министр.

По словам Лукаш, из-за нетерпения Киева к любому альтернативному мнению многие журналисты уехали из страны. Их решение продиктовано намерением спасти себя и своих близких, поскольку критиковать власть на Украине стало опасно.

Бывший министр также привела мнение организации «Репортеры без границ», которая сочла, что в настоящее время на Украине наступил худший период для СМИ с момента обретения страной независимости.

Ранее вопрос ущемления свободы слова на Украине поднимала партия «Батькивщина». Отмечалось стремление власти взять под контроль независимые медиа, а также трудности, испытываемые отдельными СМИ при получении или продлении лицензий.

