]]> ]]>
Главная В мире Новости

СМИ узнали о смягчении США санкций в отношении России

20:02 2.02.2017
Коллаж © KM.RU
Коллаж © KM.RU
Материалы по теме:

Американские власти решили смягчить санкции в отношении Федеральной службы безопасности (ФСБ) России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минфин США.

Речь идет о документе под названием «Генеральная лицензия номер 1». За некоторыми исключениями он разрешает «все сделки и действия» с участием ФСБ РФ, которые находились под запретом в период президентства Барака Обамы.

Так, власти США разрешают «запрашивание, получение, использование, оплата или применение лицензий, разрешений, сертификационных документов или уведомлений, выпущенных или зарегистрированных ФСБ для целей импорта, распространения или использования продукции в сфере информационных технологий в Российской Федерации», цитирует содержание генлицензии агентство. Пи этом отмечается, что общая сумма оплат за подобные документы не должна превышать пяти тысяч долларов в течение календарного года.

В то же время документ американского минфина не разрешает экспорт, реэкспорт или предоставление товаров или технологий самой ФСБ и в Крым.

В Кремле пока решение американских властей никак не комментируют.

Президент США Дональд Трамп еще в ходе предвыборной кампании неоднократно говорил о возможной отмене санкций в отношении России в случае своей победы. Однако позднее, придя к власти, он заявил, что пока разговоры об этом преждевременны.
 

Темы: США, Отношения России и США, Экономические санкции и эмбарго, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ)
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
03.02.2017, 03:36
Да здравствуют

российские СМИ - самые зоркие СМИ в мире!
02.02.2017, 22:36
Кирилл.

А вот злые языки пишут, что "Трамп опроверг смягчение санкций против России"!
02.02.2017, 22:28
Магическое слово - санкции

Даже после сотен эмоциональных ток-шоу на тему введенных санкций трудно все таки понять, во благо они или нет для российской экономики. Одни, разрывая тельник на груди орут о том, что это шанс на развитие отечественного производителя, другие орут о коварном и русофобском заговоре Запада против России... Надо как-то определиться, а то как флюгер.
Все комментарии (7)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.