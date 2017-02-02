СМИ узнали о смягчении США санкций в отношении России

Американские власти решили смягчить санкции в отношении Федеральной службы безопасности (ФСБ) России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минфин США.

Речь идет о документе под названием «Генеральная лицензия номер 1». За некоторыми исключениями он разрешает «все сделки и действия» с участием ФСБ РФ, которые находились под запретом в период президентства Барака Обамы.

Так, власти США разрешают «запрашивание, получение, использование, оплата или применение лицензий, разрешений, сертификационных документов или уведомлений, выпущенных или зарегистрированных ФСБ для целей импорта, распространения или использования продукции в сфере информационных технологий в Российской Федерации», цитирует содержание генлицензии агентство. Пи этом отмечается, что общая сумма оплат за подобные документы не должна превышать пяти тысяч долларов в течение календарного года.

В то же время документ американского минфина не разрешает экспорт, реэкспорт или предоставление товаров или технологий самой ФСБ и в Крым.

В Кремле пока решение американских властей никак не комментируют.

Президент США Дональд Трамп еще в ходе предвыборной кампании неоднократно говорил о возможной отмене санкций в отношении России в случае своей победы. Однако позднее, придя к власти, он заявил, что пока разговоры об этом преждевременны.

