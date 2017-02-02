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Британские депутаты подавляющим большинством поддержали закон о Brexit

12:58 2.02.2017
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Нижняя палата британского парламента подавляющим большинством голосов приняла во втором чтении законопроект о запуске процедуры выхода из Евросоюза, так называемого Brexit, согласно ст. 50 Лиссабонского договора, сообщает Би-би-си.

За законопроект отдали голоса 498 депутатов, 114 высказались против. ​Дебаты по этому законопроекту начались во вторник, 1 февраля.

Документ направлен на рассмотрение в комитеты парламента, окончательное голосование по нему назначено на 8 февраля, после чего законопроект будет направлен в Палату лордов.

Ранее, 24 января, Верховный суд Великобритании запретил правительству приводить в действие ст. 50 Лиссабонского договора о выходе страны из ЕС без одобрения парламента. Такое решение было принято коллегией судей Верховного суда, который обладает правом разрешать споры о полномочиях между правительством и законодательными органами страны. Из 11-ти судей восемь проголосовали за то, чтобы правительство утвердило план выхода Британии из ЕС в парламенте, трое — против.

Темы: Великобритания, Голосования и референдумы в мире
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Комментарии читателей
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02.02.2017, 18:31
Волобуев, вот вам меч...

Теперь англичане попрут нациков прибомбалтиков обратно в их апартеид.
02.02.2017, 15:27
Ха

Ай да британцы. Ай да молодцы. Сами евролохов на союз подорвали. Всучили им эту дутую денежку Евро. Сняли нагрузку со своего фунта стрелиногов. Обобрали как убогих, нашпиговали мигрантами, как колбасу салом и весело кинули.
02.02.2017, 15:13
мик

Дай Бог!!! Как и Шотландии, Ирландии, Гибралтару из Британии!!! И создать свои национальные словари!!! И еще дай Бог закрыть офшоры!!!!! И привлечь кого нибудь за их открытие и существование, хотя те уже в местах еще более отдаленных.
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