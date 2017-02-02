Порошенко заявил, что больше всех хочет отмены санкций против России

Президент Украины Петр Порошенко в интервью немецкой газете, отвечая на вопрос о том, как он относится к позиции президента США Дональда Трампа отменить антироссийские санкции, заявил, что больше всех желает этого, передает РИА Новости.

"Знает ли вы, кто больше всех желает отмены санкций? Президент Порошенко. Но прежде Россия должна вывести все свои войска с нашей территории для того, чтобы Украина могла восстановить единство и суверенитет", — заявил он, отметив, что слишком поспешное снятие санкций упрочит "российскую агрессию", направленную против Украины.

Киев, США и ЕС ранее неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис. Как отмечали в МИД РФ, Россия не является субъектом минских соглашений по Украине и может только оказывать давление на конфликтующие стороны.

Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией на Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Лидеры ЕС договорились о продлении экономических санкций в отношении России из-за ситуации на востоке Украины еще на шесть месяцев до середины 2017 года.